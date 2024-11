World of Warcraft : 20 ans de magie et de légendes

AD

World of Warcraft , le MMORPG de Blizzard, célèbre cette année ses 20 ans. Lancé en 2004, ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur a captivé des millions de joueurs à travers le monde et reste à ce jour un monument de la culture geek. Pour l’occasion, Blizzard met en place une série de festivités in-game qui dureront jusqu’au 7 janvier 2025, pour replonger les joueurs dans des moments emblématiques de cet univers fantastique.

Tanaris et les grottes du temps : un voyage dans le passé de Warcraft

À l’occasion de cet anniversaire, les joueurs auront accès à des événements spéciaux dans la région mythique de Tanaris, au cœur des grottes du temps, un lieu emblématique permettant de revivre les grands moments de WoW. En arpentant ces terres, les aventuriers auront l’opportunité d’affronter des boss légendaires et de remporter des récompenses exclusives, parmi lesquelles la monture de la tempête de flamme-froide, une récompense pour les plus valeureux.

Des activités mythiques revisitées

Blizzard a voulu marquer cet anniversaire avec des événements revisités et modernisés. Le raid des Profondeurs de Rochenoire, un classique du jeu, revient sous une forme modernisée pour défier les vétérans comme les nouveaux joueurs. L’ouverture des portes d’Ahn’Qiraj, un autre événement emblématique qui nécessitait la mobilisation des factions Alliance et Horde, fait également son retour, offrant l’occasion aux joueurs de renouer avec des événements marquants de l’histoire de WoW.

En plus de ces activités, Blizzard propose des ensembles d’armures iconiques modernisés, un clin d’œil aux premiers joueurs, qui retrouveront leurs anciens équipements avec des textures et des effets améliorés. Ces festivités de 20 ans sont conçues pour attirer les nostalgiques et enchanter les nouveaux venus, avec une immersion dans un monde qui, depuis deux décennies, continue de fédérer une communauté passionnée.

2007, une année charnière pour la licence Warcraft

En 2007, World of Warcraft franchissait un nouveau cap avec le lancement de The Burning Crusade, sa première extension. Le succès fut instantané : 2,4 millions d’exemplaires vendus en 24 heures aux États-Unis et en Europe, un record à l’époque. Un mois plus tard, The Burning Crusade atteignait 3,5 millions de copies vendues, confirmant l’essor phénoménal de WoW.

Cette extension révolutionnaire introduisait l’Outreterre, un monde inédit où deux nouvelles races jouables les Draeneï et les Elfes de sang venaient enrichir l’univers et offrir des expériences de jeu inédites. The Burning Crusade a non seulement redéfini WoW, mais a également cimenté son statut de phénomène mondial.

Les célébrations des 20 ans de World of Warcraft vous attendent dès maintenant en jeu, un rendez-vous incontournable pour les fans et une invitation aux nouveaux joueurs de découvrir ce monde fascinant !

