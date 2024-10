Yaourts aux probiotiques : sont-ils réellement efficaces ?

AD

Pleins phares sur les fameux yaourts aux probiotiques. Sont-ils aussi efficaces que les publicités le prétendent ? Analyse de Charlotte Jacquet sur Radio Monaco Feel Good.

Comprendre le microbiote et les probiotiques

Notre microbiote intestinal est constitué de 100 000 milliards de micro-organismes, principalement des bactéries. Une écologie bactérienne essentielle à notre santé. Un microbiote déséquilibré peut engendrer de l’obésité, du diabète et des maladies inflammatoires. Les probiotiques, pour leur part, sont des micro-organismes vivants. S’ils sont administrés en quantité suffisante ils peuvent offrir des effets positifs sur la santé. Pour l’heure, les études scientifiques montrent des résultats contrastés. Certaines soulignent des bénéfices sur le transit intestinal. D’autres, sur le système immunitaire.

Zoom sur les yaourts aux probiotiques

Ils contiennent des ferments lactiques comme Lactobacillus Casei Defensis et Bifidus ActiRegularis. Mais, selon des études indépendantes en 2017, il faudrait consommer 10 000

yaourts pour obtenir la quantité de probiotiques annoncée. Par ailleurs, on sait que ces probiotiques ne survivent pas aux sucs gastriques de l’estomac !

En réalité, leur intérêt est assez limité. Ils contiennent malheureusement beaucoup de sucre et parfois des ingrédients ultra-transformés.

La bonne nouvelle c’est qu’on peut trouver des probiotiques dans les yaourts classiques, bien moins chers ! Il y en a aussi dans la choucroute, les cornichons, le kéfir, le kombucha, la soupe miso, et le kimchi. Ce sont des aliments « vrais », dépourvus d’additifs et faciles à préparer soi-même.

