Yoann Le Blévennec le stand-upper écolo

Yoann Le Blévennec a créé le Green Stand-Up. Cet ancien ingénieur dans les énergies renouvelables préfère l’humour aux discours anxiogènes.

Conférencier le jour, stand-upper la nuit, Yoann Le Blévennec allie désormais ses deux activités. Avec son “Green Stand Up”, il utilise l’humour pour sensibiliser le public à la cause environnementale.

Basé à Nice, ce jeune homme dynamique et souriant est aujourd’hui à son compte. Yoann a créé une intervention de deux heures clé en main pour les entreprises, collectivités, et établissements scolaires.

Ancien ingénieur dans les énergies renouvelables, il ajoute à ses connaissances et compétences une touche d’humour qui fait mouche. Aux données scientifiques se mêlent blagues et jeux de mots pour rendre le message moins anxiogène et donc, selon lui, plus percutant.

