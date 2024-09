A trois jours du premier match, la Roca Team affiche la couleur

AD

Lors d'une conférence de presse, la Roca Team a dévoilé ses ambitions pour la saison 2024-2025. L'aventure commence vendredi à Saint-Quentin.

La Roca Team avait choisi l’Automobile Club de Monaco pour sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Comme un symbole : l’ASM Basket entend mener sa saison, pied au plancher.

Face aux médias, le président Aleksej Fedoricsev, le manager général Oleksiy Yefimov et l’entraîneur Sasa Obradovic n’ont pas fait de mystère des ambitions du club : faire mieux que l’an dernier. La saison passée, l’AS Monaco Basket a réalisé le doublé coupe-championnat. Mais la Leaders Cup lui a échappé et elle n’a pas atteint le final four de l’Euroleague.

Parmi les cadres de l’équipe, Elie Okobo ne se cache pas non plus. Pour sa troisième saison sous le maillot monégasque, le meneur-arrière français veut tout gagner.

Conférence de presse de rentrée de la Roca Team Elie Okobo

« Nous sommes des compétiteurs, nous voulons soulever des trophées, sourire et boire du champagne à la fin de la saison ! »

En attendant le champagne, les Roca Boys ont bu beaucoup d’eau pour se réhydrater au cours d’une préparation très intense durant laquelle ils ont disputé six matches amicaux. Ils en ont perdu quatre avant d’en gagner deux. Le bilan comptable n’est pas le plus important. De toutes façons, il faudra sans doute encore un peu de temps pour que l’ASM tourne à plein régime.

Des joueurs importants sont partis : John Brown, Donta Hall ou Yacouba Ouattara. D’autres sont arrivés. Et pas des moindres. Coach Obradovic pourra compter sur 14 joueurs dont 5 nouveaux à commencer par la recrue phare de cet été Nick Calathes, le meilleur passeur de l’Euroleague.

L’AS Monaco Basket détient le trophée de Betclic Elite depuis deux saisons

L'équipe