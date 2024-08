AD

AD

Chaque mercredi, Radio Monaco vous invite à explorer les activités les plus palpitantes en Principauté et sur la Côte d’Azur. Cette semaine, nous reprenons le large depuis le Monte-Carlo Bay pour découvrir la toute dernière nouveauté proposée par la base nautique : le Flite Scooter. Ralph Rayo, responsable de la base, nous en dit plus sur cette expérience unique.

play_arrow Flite Scooter : L’expérience nautique inédite de l’été Romain Blanchy

“Une Activité Accessible à Tous”

Le Flite Scooter, présenté comme une révolution dans le monde des sports nautiques, est une planche à foil munie d’un guidon, offrant une stabilité accrue et une sécurité renforcée. Ralph Rayo nous explique : “C’est une activité accessible à tout le monde, dès l’âge de 8 ou 9 ans. Il suffit de mesurer au moins 1m50 pour voir l’écran sur le guidon. Avec quelques explications, en vingt minutes, les clients arrivent à voler avec la planche.”

Cette planche est la réponse aux besoins des amateurs de sensations fortes, tout en restant sécuritaire. Ralph souligne l’innovation derrière cette nouvelle offre : “Flite a inventé une planche plus grande avec un guidon de trottinette pour permettre au client de garder l’équilibre et éviter les risques liés aux premières versions de surf foil.”

“Des Sensations Différentes du Jet Ski”

Bien que le Flite Scooter soit parfois comparé à un scooter des mers ou à un jet ski, les sensations qu’il procure sont très différentes. “Par rapport aux scooters des mers où vous avez juste à tenir un guidon et à accélérer, ici, l’équilibre est essentiel,” précise Ralph Rayo. “Il faut un peu de temps pour maîtriser la vitesse et le vol avec la planche, mais c’est cette progression qui rend l’activité si captivante.”

Le Flite Scooter demande plusieurs sessions pour être totalement maîtrisé, offrant ainsi une expérience qui évolue au fil du temps. “Avec le Flite Scooter, on fait des progrès à chaque nouvelle session, c’est une activité qu’on a envie de renouveler, comme le ski nautique,” ajoute Ralph.

“Sécurité Avant Tout”

La sécurité est un aspect central de cette nouvelle activité. “La planche fonctionne avec une turbine, elle n’a pas d’hélice, donc elle est totalement sécuritaire,” explique Ralph. “En cas de chute, la planche s’arrête automatiquement, et tout est recouvert par une cage pour éviter tout risque.”

Le Flite Scooter s’impose comme une activité phare de cet été en Principauté, offrant des sensations uniques tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Un grand merci à la Société des Bains de Mer et à la base MC Waters Sports pour leur accueil. Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites montecarlosbm.com et mc-watersports.com.

L'équipe