Au pied des falaises ligures, les Jardins Hanbury de Vintimille constituent une pièce-maîtresse du patrimoine de la Riviera. Créé en 1869 par Thomas Hanbury, ce site majestueux du Capo Mortola mérite le détour. C’est le Carnet de l’Eté de Nathalie Michet.

play_arrow Hanbury, le jardin à l’anglaise de Vintimille Carnet de l'été - Nathalie Michet

Gérés par l’Université de Gênes, les Jardins Hanbury de Vintimille plongent dans la Méditerranée au niveau du Capo Mortola. 18 hectares de végétation luxuriante dont la moitié ouverte au public. Le reste demeure à l’état sauvage. Daniela Guglielmi, responsable de la communication des Jardins Hanbury, connaît les lieux comme sa poche. « J’ai grandi ici car mon père y travaillait, nous confie-t-elle. Je suis donc très attachée à ce lieu. Je conseille à ceux qui viennent de se perdre, de profiter des sons et des parfums du jardin. «

Un jardin d’acclimatation

Dans ce jardin à l’anglaise, où on laisse les plantes vivre leur vie pour mieux les protéger, le romantisme et le mystère règnent en maître. Créé en 1869 par Thomas Hanbury, le site doit devenir un jardin d’acclimatation. « Après avoir fait fortune en Chine grâce au commerce de la soie et des épices, Thomas Hanbury rentre en Europe mais il ne supporte plus le climat anglais alors il descend sur la côte, dans un hôtel de Menton, explique Daniela Guglielmi. Lors d’une sortie en bateau, il voit le promontoire du Capo Mortola et il en tombe amoureux. » L’homme d’affaires achète donc le terrain et décide d’en faire « sa maison et son jardin » .

Grâce à ses contacts, le riche commerçant obtient des plantes et des graines du monde entier. Avec l’aide de son frère pharmacologue et botaniste, Daniel, et de jardiniers allemands, Thomas Hanbury réussit son pari. « L’important pour lui c’était que les plantes trouvent leur maison » , assure la responsable.

Pour la partie esthétique, il faut attendre l’implication de sa belle-fille, Dorothy Hanbury. Celle-ci décide d’agrémenter les lieux via des perspectives et des vues sur la mer. Elle fait installer des fontaines, des sculptures et des mosaïques. Ainsi, ces œuvres parsèment le jardin au milieu de la végétation. On tombe également sur de sublimes mausolées où reposent plusieurs membres de la famille. On s’attarde en particulier devant le mausolée mauresque.

Soirées tango et snorkeling

En réalité, l’héritage des Hanbury est partout. On le retrouve notamment dans la magnifique villa située en contrebas et sur la terrasse qui accueille souvent des événements. Théâtre, concerts, tango… Les soirs d’été, on vient aux jardins Hanbury pour se divertir au clair de lune. « C’est magnifique ! » , s’enthousiasme Daniela.

En journée, le site propose des activités de canoë et de snorkeling dans la zone marine protégée qui borde le capo Mortola. Toutes les infos pratiques sont sur le site : giardinihanbury.com. Si vous comptez seulement visiter les jardins, vous pouvez vous restaurer ou vous rafraîchir tout en bas, à la buvette installée au niveau de la mer. De nombreuses tables à l’ombre permettent également de pique-niquer sur place.

Enfin, si vous y allez en voiture, notez bien que pour l’instant le site ne dispose pas de parking. On se gare donc, avec prudence, le long de la route.

