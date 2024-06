Kev Adams maître de cérémonie d’un nouveau festival à Juan

AD

La Pinède de Juan-les-Pins accueillera du 3 au 5 juillet 2024 « L’Humour à la plage », un festival d’humour concocté par Kev Adams.

« L’Humour à la Plage » trouve son origine dans des souvenirs d’enfance et un rêve de gosse. Pour le réaliser, le choix de Juan-les-Pins s’est imposé à Kev Adams comme une évidence.

Le célèbre comédien et humoriste raconte y avoir passé tous ses étés depuis plus de vingt ans. Ses grands-parents l’emmenaient à la plage et au festival de jazz qui a fait la renommée de la cité balnéaire. Le revoilà donc sur les terres où flottent, selon lui, une douceur de vivre et tant de réminiscences.

« J’ai toujours rêvé de faire un festival d’humour à Juan-les-Pins »

Les plus grands humoristes sur une scène mythique

Au programme, du 3 au 5 juillet, des masterclass, le Fridge Comedy Club délocalisé et deux grandes soirées de gala. Kev Adams montera sur scène avec des amis humoristes parmi lesquels les stars Franck Dubosc, Nawell Madani, Jarry, Booder, Chantal Ladesou, Hakim Jemili mais aussi la nouvelle génération : Laurie Péret, David Voinson ou encore Ilyes Djadel.

Ce spectacle inédit, qui promet de nombreuses surprises, sera capté pour un prime-time sur TF1, et coproduit par

Adams Family et DMLS TV (Banijay), producteur de grandes soirées musicales et de fictions.

