Le Nectar de Monaco : un vin doux naturel made in Monaco

AD

AD

Place aux Carnets de l’été. Aujourd’hui, immersion dans la plus grande cave hôtelière du monde : celle de l’hôtel de Paris Monte-Carlo. Fondée en 1874 par Marie Blanc, elle abrite les crus les plus prestigieux. Parmi eux : le Nectar de Monaco ! Une cuvée unique et chargée d’histoire.

play_arrow Le Nectar de Monaco Gennaro Iorio

Le Nectar de Monaco est né en 2013

L’histoire de ce vin vendangé en Principauté se confond avec l’histoire du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. A l’occasion de son 150 ème anniversaire, en 2013, la SBM organise l’évènement « 150 ans, 150 vins, 150 jours » sur la mythique Place du Casino.

A l’époque, le paysagiste Jean Mus imagine un vignoble éphémère composé de 300 pieds de vignes. Les premières grappes apparaissent alors. Le raisin arrive à maturité optimale. Gennaro Iorio, le chef caviste, lance alors le coup d’envoi des vendanges le 10 septembre 2013. Assisté d’une équipe de passionné, il récolte donc 230 kilos de raisins.

Un vin unique offert à la famille princière

Après une vinification effectuée au coeur du Château de Crémat sur les hauteurs de Nice, 150 demi-bouteilles de ce vin doux naturel voient le jour. Chacune est soigneusement numérotée. Par ailleurs, toutes portent une étiquette blanche et une coiffe en cire rouge, aux couleurs de la Principauté.

Quelques clients fidèles et privilégiés repartent avec les flacons. D’autres sont remis à la famille princière.

Aujourd’hui, la Réserve Marie Blanc abrite l’une d’entre elles. La numéro 136, quant à elle, est exposée à la Cité du Vin de Bordeaux !

L'équipe