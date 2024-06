Année record pour la Société des Bains de Mer

AD

Chiffre d’affaires historique, projets d’implantation dans le monde, l’entreprise monégasque ne cesse de croître.

704 millions d’euros. Voilà le chiffre d’affaires de la Société des Bains de Mer (SBM) pour l’exercice 2023/2024. Soit une hausse de 6% par rapport à l’année précédente. « Tous les secteurs ont progressé », précise Stéphane Valéri, président de la SBM.

Résultat historique pour l’entreprise

Depuis 1863, année de sa création, la SBM n’avait jamais atteint un tel volume de transactions. Le résultat opérationnel à lui aussi augmenté, passant de 72 à 74 millions. Ces bénéfices en hausse s’expliquent par un taux d’occupation du parc locatif proche des 100 % ainsi que des prix moyens plus élevés.

Pour poursuivre dans cette dynamique, la SBM mise, en partie, sur le recrutement. Une nouvelle directrice des achats, spécialisée dans le « food and beverage », rejoint la société. Elle occupe un poste qui consiste à superviser et à coordonner les activités des différents services en restauration et en boissons de l’établissement hôtelier, et à veiller à la qualité des produits et des prestations. « Nous souhaitons améliorer nos achats pour faire des économies tout en maintenant la même qualité de nos produits, voir en l’améliorant », précise le directeur de la SBM. Un poste de directeur global, toujours dans le secteur du « food and beverage » a également été créé afin de « mieux harmoniser le management de tous les restaurants », complète-t-il.

« L’Amérique du Nord est un marché à énorme potentiel. Les Américains aiment la France, la Côte d’Azur, la Principauté et Monte-Carlo »

Dans le secteur hôtelier, la première partie du chiffre d’affaires émane des Américains, suivi des Français. « C’est une stratégie qui est développée grâce à de grands réseaux de partenaires de ventes et de promotions aux Etats-Unis », explique Stéphane Valéri. « C’est incontestablement un marché à énorme potentiel qui aime la France, la Côte d’Azur, la Principauté et Monte-Carlo », complète l’homme d’affaires. Selon lui, la reprise du Grand Prix de Formule 1 par le groupe américain, Liberty Media, fait aussi son effet.

Près de 4 000 salariés

Premier employeur privé de la Principauté, la SBM revendique un « modèle social de rémunération ». « Nous rémunérons beaucoup plus nos salariés par rapport à nos concurrents. Nous en sommes fiers et c’est un système que nous voulons défendre », insiste Stéphane Valéri. Indexation des salaires, primes d’intéressement et de transport et 13ème mois constituent les principaux avantages dédiés aux salariés. « Le bon résultat de cette année nous permet d’attribuer une prime de 400 euros aux salaires les plus bas, soit ceux qui s’élèvent à 2 200 euros. Une prime de 200 euros sera également distribuée aux salariés qui touchent entre 2 200 et 2500 euros », ajoute-t-il.

En avril dernier, pendant les 4 jours de Grand Prix, plus de 40 salariés des caisses de la société avaient fait grève. Ils réclamaient une équité salariale au sein de leur service. Ce mouvement social avait été vivement critiqué par la direction de la SBM, le gouvernement princier et le Conseil National.

De futurs projets

Cette année, la SBM a inauguré un nouveau restaurant, l’Amazonico, et profité de la rénovation du Café de Paris. Un restaurant japonais ouvre également ses portes le 9 juillet, sous la houlette du chef Yannick Alléno. Ce dernier exerce dans le seul restaurant nippon en Europe doté de deux étoiles. « Il y a une clientèle importante qui aime ce type de cuisine », indique le patron de la SBM.

Récupérer l’étoile du restaurant Elsa fait aussi partie des objectifs de l’établissement. La mission est confiée au chef Marcel Ravin. « Il a beaucoup de succès, nous avons espoir de retrouver notre étoile dans les prochaines années », complète-t-il.

En 2025, un restaurant ouvrira à Dubaï. L’année suivante, l’entreprise s’implantera dans les Alpes, avec l’acquisition d’un hôtel à Courchevel. Pour l’horizon 2028/2030, plusieurs projets immobiliers sont prévus en Principauté. Pour les réaliser, la SBM investit. Elle a créé deux nouvelles directions : une pour le développement international et une autre, pour le développement immobilier.

