Ce vendredi Lynda Pausé décrypte le syndrome du coeur brisé. Si vous avez déjà vécu une rupture amoureuse, vous avez probablement ressenti une douleur émotionnelle intense. Cette souffrance peut aller au-delà de la simple tristesse et impacter notre santé mentale mais aussi physique.

Le syndrome du coeur brisé Lynda Pausé

Le mystère du syndrome du coeur brisé

Connu aussi sous le nom de syndrome de Takotsubo, le coeur brisé survient lors d’un choc émotionnel. Perte d’un être cher, une rupture amoureuse, ou même une surprise inattendue. L’onde de choc part de l’esprit et finit par ébranler le cœur. Cela modifie temporairement la capacité de ce dernier à pomper le sang.

Le terme « cœur brisé » est souvent utilisé de manière métaphorique, mais pour de nombreuses personnes, cette souffrance est bien plus qu’une simple expression poétique.

La douleur de la rupture amoureuse, par exemple, touche l’intimité la plus profonde de l’individu. Elle engendre des changements émotionnels mais aussi des répercussions biologiques. On appelle ca la douleur

psychique. Le cerveau humain n’arrive pas toujours à distinguer une douleur émotionnelle d’une douleur physique.

Les événements déclencheurs du syndrome de Takotsubo ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Un stress chronique ou des émotions réprimées depuis longtemps peuvent jouer le rôle de bombes à retardement. Ce syndrome n’est pas seulement une maladie cardiaque, mais une réponse psychosomatique à une surcharge émotionnelle. Le cœur devient le réceptacle de nos chagrins, nos peurs et nos blessures.

Renouer un dialogue entre l’esprit et le corps

Le syndrome du coeur brisé offre une opportunité unique : redonner la parole à notre psyché pour qu’elle s’exprime autrement que par le biais de la souffrance physique. Ainsi, il est intéressant d’explorer sa douleur émotionnelle via notamment la thérapie. Le but c’est de comprendre ce qui a déclenché la crise. L’acte même de reconnaître cette émotion allège la charge et la douleur.

Ensuite, renforcer sa résilience émotionnelle. Apprendre à mieux gérer le stress et les chocs émotionnels est essentiel pour prévenir d’autres

épisodes. Lynda suggère de se reconnecter avec son corps. Toutes les approches comme la pleine conscience, la relaxation ou encore le yoga calme l’axe coeur-cerveau.

Autre piste: réparer les blessures du passé puisque dans certains cas le syndrome de Takotsubo est en lien avec un traumatisme ancien qui se réactive dans le présent. Les thérapies comme l’EMDR et l’hypnose aident à désamorcer ces déclencheurs inconscients.

