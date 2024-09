Les astuces anti-blues de la rentrée !

AD

En cette période de reprise, petits et grands peuvent souffrir du blues. Pour certains c’est beaucoup plus marqué. La rentrée est alors synonyme d’angoisse et d’anxiété.

D’où vient le blues de la rentrée ?

Généralement c’est à la fois la peur du changement et la peur de l’inconnu qui créent une forte anxiété. C’est donc lié à la nouveauté comme le passage dans la classe supérieure, un redoublement. Ou encore de nouvelles tâches professionnelles à gérer, la crainte de ne pas tenir des délais serrés ..

Ces états peuvent engendrer du stress, des difficultés à quitter la maison et donc conduire à de l’absentéisme.

Ainsi, il est important de revenir au réel. Concrètement, de savoir lâcher toutes les anticipations catastrophiques que notre cerveau déroule en boucle. Vous pouvez aussi vous rassurer ou rassurer votre enfant car ce n’est pas forcément votre ou sa première rentrée. Ici, il s’agit avant tout de se rappeler de vos réussites passées pour renforcer la motivation et effacer les angoisses.

Bilan, comparaison, To-Do list

D’un point de vue plus professionnel, vous pouvez tout à fait tenter de reprendre le travail en cours de semaine. Une stratégie qui aide à se remettre dans le bain progressivement. Anticipez également une To-Do list pour ne pas être envahi mentalement par les dossiers à traiter et la peur d’en oublier au passage.

Lynda suggère de tirer un rapide bilan des mois passés pour repérer des changements à adopter dans votre stratégie. Attention aussi à la comparaison au moment de reprendre votre activité. Souvent, chacun raconte ses vacances et ça peut donner la sensation de n’avoir rien fait d’extraordinaire pendant le break.

Enfin, prévoyez votre prochaine pause ! Cela permet d’intégrer que ce n’est pas fini, d’autres expériences vous attendent. C’est une technique pour relativiser sa reprise et se fixer une deadline avant le prochain bol d’air frais.

