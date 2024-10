AD

AD

Plus que jamais, l’association « Les amis du Liban » se mobilise pour venir en aide au peuple libanais. Sur place, la situation est dramatique.

L’élimination du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah n’était pas une fin en soi. La détermination d’Israël à poursuivre sa guerre contre le mouvement armé pro-iranien semble sans faille. Ce mardi 1er octobre, des troupes au sol ont traversé la frontière pour combattre le Hezbollah dans des villages du sud du Liban, malgré les appels internationaux à la désescalade.

L’armée israélienne mène depuis plusieurs jours des bombardements intenses et meurtriers sur le Liban. Les civils sont les victimes collatérales de ce conflit. On estime à plus d’un million le nombre de déplacés dont 100 000 ont fui vers la Syrie.

« Certains libanais qui ont quitté leur domicile en urgence dorment à même le sol »

L’association monégasque « Les amis du Liban » a réagi dès les premiers bombardements. Elle a notamment lancé une cagnotte en ligne et attend le feu vert des autorités pour mettre en place une collecte de matériels et produits alimentaires non périssables au centre commercial de Fontvieille.

play_arrow Liban : Une association monégasque intensifie son aide aux civils Lana Bouery-Smeha, coordinatrice de l'association Les Amis du Liban

L’association « Les Amis du Liban a été créée il y a plus de 20 ans à Monaco. Son action est essentiellement centrée sur l’aide à l’enfance : santé, éducation, environnement. Elle est active au Liban mais aussi dans le monde entier lors de situations d’urgence.

L'équipe