Marie Blanc et les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Véritable patrimoine historique et oenologique, les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo continuent de fasciner à travers les décennies.

Leur histoire est intimement liée à celle de Marie Blanc. En 1874, elle finance une partie de ces travaux titanesques grâce à sa fortune personnelle.

Quel rôle a-t-elle joué ? Immersion avec Charlotte Lubert, responsable patrimoine du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

150 ans plus tard, les Caves jouissent toujours de leur prestigieuse réputation sur le globe. Alors, pour rendre hommage à la fondatrice, Gennaro Iorio, le Chef Caviste, a imaginé la Réserve Marie Blanc. Elle renferme les millésimes les plus rares et une partie de l’histoire.

Et puisqu’on parle histoire, les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo renferment des anecdotes inestimables. De la seconde guerre mondiale, à Winston Churchill en passant par les 20 ans de mariage du Prince Rainier III de Monaco et de la Princesse Grace.

