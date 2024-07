Rénovations majestueuses pour les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

AD

AD

Pour leur 150 e anniversaire, les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo font peau neuve. Véritables témoins de l’histoire du groupe Société des Bains de Mer, les Caves fascinent à travers le globe. Pour que l’Histoire perdure, tout en se réinventant, de vastes rénovations sont en cours. Tour d’horizon avec Christelle André, responsable des services de support opérationnel du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

play_arrow Les rénovations des caves de l’Hôtel de Paris Christelle André - SBM

Les rénovations de l’écrin dédié au Vin

C’est un ballet voluptueux qui se joue dans les Caves de l’Hôtel De Paris. Creusées dans le rocher sous le palace en 1874, elles s’étendent sur 1.500 m², à 12 mètres de profondeur. Aujourd’hui, la plus grande cave hôtelière au monde, renferme plus de 350 000 flacons et 6 000 références différentes. Alors, c’est un réel défi technique d’entamer des rénovations à la hauteur de ce palais vinique, en alliant tradition et modernité.

Le détail de chacune des étapes

La première phase a permis de faire naitre une nouvelle entrée, une nouvelle salle de réception et de dégustation, conçues avec le cabinet Moinard. Ces nouveaux espaces ont d’ailleurs accueilli en avant-première les invités VIP du dîner Petrus, en mars dernier. Cet évènement s’est tenu en présence de Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Jean Moueix, propriétaire de Petrus, d’Olivier Berrouet, élaborateur de Petrus et Eric Simonet, Directeur Général Délégué.

La deuxième, quant à elle, débutera en novembre 2024 avec un clap de fin attendu en mars 2025. Elle revisitera complètement l’ensemble du parcours clients. Objectif : leur offrir une immersion totale dans le monde du vin.

Enfin, la troisième et dernière étape, viendra harmoniser les jeux de lumière là où les grands crus se reposent. Le stockage sera aussi optimisé.

L'équipe