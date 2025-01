Rose et Jules sont les prénoms les plus donnés à Monaco en 2024

AD

AD

La mairie de Monaco présente les chiffres de l’Etat Civil pour l’année écoulée. Elle dévoile également les prénoms les plus donnés.

Rose, Victoria, Emma, Louise, Angelina et Lina pour les filles. Jules, Léo, Noah, Liam, Louis et Raphaël pour les garçons. Voici le top 6 des prénoms les plus donnés en 2024 à Monaco.

721 bébés sont nés l’an dernier en Principauté contre 804 en 2023. Il y a eu 399 garçons pour 322 filles. Ces nourrissons sont issus de familles domiciliées à Monaco pour 202 d’entre eux. Les autres naissances concernent des parents habitant pour la plupart à Menton, Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin. 360 naissances sont issues d’unions maritales et 361 enfants sont nés hors mariage.

Les registres de la mairie de Monaco nous renseignent également sur le nombre de mariages : 176 en 2024 contre 194 en 2023. A l’inverse, le nombre de divorces est en légère hausse : 66 contre 64.

On y découvre aussi le nombre de décès : 509 en 2024 contre 538 en 2023. Plus de 82% des décès ont eu lieu à l’hôpital, 5% en clinique et 2% en maison de retraite.

A la mairie, le service de l’Etat Civil accompagne les administrés tout au long de leur vie. Il consigne dans des registres chaque événement marquant des personnes monégasques ou de nationalité étrangère nées, mariées ou décédées en Principauté. Le plus ancien registre date du XVIème siècle !

L'équipe