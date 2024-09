Stand-up paddle : un festival pour promouvoir une pratique inclusive

AD

L’association Eau delà du paddle et la mairie de Cannes lancent le Cannes Paddle Festival, ce samedi 7 septembre 2024.

Ce nouveau festival est une première en France. On le doit à l’association “Eau delà du paddle”, en partenariat avec la mairie de Cannes et son CCAS. Cet événement festif et sportif s’inscrit dans une démarche inclusive.

Promouvoir et développer le paddle adapté

Objectifs ? sensibiliser aux bienfaits du sport en général et du stand-up paddle en particulier. Cette activité ludique, très en vogue, est, grâce à l’association présidée par Pascale Mahé, accessible à tous, que l’on soit valide ou atteint d’un handicap physique ou cognitif.

Le Cannes Paddle Festival proposera des initiations au paddle (adapté et classique) et une randonnée de 5 km « Paddle avec les stars ». L’évènement se déroulera en présence de Lucie Carrasco, chroniqueuse sur France 5, conférencière et marraine de l’association.

« Voir leur sourire, leur joie, leur apaisement, ce n’est que du bonheur »

Le programme du Cannes Paddle Festival :

Samedi matin : randonnée « Paddle avec les Stars » sécurisée de 5 km. Départ à 9h30 pour un aller-retour jusqu'à l'île Sainte-Marguerite. Cette activité est ouverte à tous (au tarif de 25 euros) sur inscription par téléphone (07 77 22 41 83), mail ([email protected])

Samedi après-midi : Animations, initiations et conseils pour tous dans un beach village Des paddles adaptés très stables et conçus pour une pratique en toute sécurité seront mis à disposition gratuitement. Des planches classiques (gonflables ou rigides) pour enfants, juniors et adultes seront disponibles en location (pour la randonnée également).

