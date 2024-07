TVMonaco couvrira la dernière étape du Tour de France

AD

Pour la première fois, l’arrivée du Tour de France ne se fera pas sur les Champs-Elysées mais sur la Promenade des Anglais. TVMonaco sera au coeur de l’événement.

Un contre-la-montre de 33,7 kilomètres entre Monaco et Nice. Voilà comment le 111e Tour de France se refermera ce dimanche 21 juillet. En effet, la 21e et ultime étape de La Grande Boucle 2024 partira de la Principauté. Elle passera ensuite par Beausoleil, La Turbie, Eze, Villefranche-sur-Mer et Nice. Cet événement, vous pourrez le vivre en direct et en intégralité sur TVMonaco.

Un dispositif exceptionnel

Pierre Classen (ci-dessus), journaliste sport de TVMonaco, et Richard Virenque, sept fois meilleur grimpeur sur le Tour de France, prendront l’antenne à 13h30 depuis le Port Hercule. Avec Benjamin Lamy, journaliste, Antoine Berlin, cycliste professionnel monégasque et Bernard Maccario, historien du sport, ils commenteront l’épreuve à partir de 14h40. Dès la fin de l’étape, Pierre Classen reprendra l’antenne depuis Nice.

Un été hors normes

L’été 2024 est un grand cru pour les amateurs de sport dans notre région. Du passage de la flamme aux Jeux Olympiques en passant par le Tour de France, les grands événements sportifs s’enchaînent à Monaco et sur la Côte d’Azur. C’est une aubaine pour nos confrères de TVMonaco.

La jeune chaîne de télévision publique de la Principauté, lancée en septembre 2023, a fait du sport l’un de ses quatre piliers fondateurs. Pierre Classen, présentateur des émissions « ça matche » et « le match dans le match » se réjouit de pouvoir partager avec le public sa passion du sport.

