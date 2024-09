Un voyage en Louisiane sans bouger de Villefranche-sur-Mer

AD

AD

Du 13 au 15 septembre 2024, Villefranche-sur-Mer va vibrer aux rythmes du 1er Tremé Jazz Festival. L’événement sera festif et haut en couleurs.

On en avait eu un aperçu en 2023. Cette année, le Tremé Day devient le Tremé Jazz Festival. On étale sur trois jours au lieu d’un mais on garde les mêmes ingrédients : de la musique jazz, de la danse et de la joie de vivre !

Monique Bornstein en est l’organisatrice. Cette artiste a beaucoup voyagé. Elle a exposé un peu partout dans le monde et elle a eu un immense coup de cœur pour le Jazz de Tremé, un quartier de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. En 2008, elle a créé l’association Villefranche New Orleans avec James Andrews. Ce musicien est d’ailleurs le parrain de cette première édition du Tremé Jazz Festival.

play_arrow Le 1er Tremé Jazz Festival de Villefranche-sur-Mer JC Sanchez avec Monique Bernstein

Le programme complet :

Vendredi 13 septembre :

Parade d’ouverture

Vente d’objets en rapport avec le Tremé

Concert des leaders du Tremé, venus directement de la Nouvelle-Orléans, à l’Auditorium de La Citadelle, de 21h à 23h30

Restauration sur place

Samedi 14 septembre :

Vente d’objets en rapport avec le Tremé

Concert d’un « Big Chief » accompagné de l’orchestre du French Hot Brass Band au Théâtre de Verdure de La Citadelle, de 21h à 23h30

Déambulation d’un brass band dans les rues de Villefranche

Restauration sur place

Dimanche 15 septembre :

Messe gospel en l’église Saint-Michel, à 10h

L'équipe