C’est une avancée biomédicale révolutionnaire : la luminothérapie hyperlight. Découverte sur Radio Monaco !

Qu’est ce que la luminothérapie hyperlight ?

Cette avancée médicale innovante et cliniquement prouvée a des vertus à la fois curatives et préventives. Elle est capable de créer une interaction particulière entre la lumière et nos tissus corporels pour soulager nos maux du quotidien.

Concrètement, elle repose sur une molécule découverte en 1985 : la molécule de carbone fullerène C60. Elle est structurée en forme de sphères a des applications quantiques. Tout type de lumière, naturelle ou artificielle, qui la traverse est alors hyperpolarisée. Cette lumière hyperpolarisée a donc un effet thérapeutique sur les cellules et les tissus du corps humain. Ainsi, elle offre des propriétés anti-inflammatoires, elle diminue l’intensité des douleurs et booste aussi les performances cognitives.

play_arrow Une avancée biomédicale : la luminothérapie Hyperlight Myriam Willemse

Une efficacité prouvée

Cette thérapie lumineuse a été scientifiquement étudiée et cliniquement prouvée. Une cinquantaine d’études cliniques ont été réalisées à travers le globe. In fine, la lampe jouit d’une certification de dispositif médical. Utilisable dans la sphère médicale, il est tout à fait possible de profiter de ses bienfaits à domicile. Son utilisation est extrêmement simple. Il suffit d’exposer la zone à traiter à une distance de 20 à 30 centimètres de la lampe pendant une dizaine de minutes. Plus de trois millions de lampes sont en circulation dans le monde.

play_arrow Une avancée biomédicale : la luminothérapie Hyperlight Bart de Wever

Les produits qui reposent sur cette technologie innovante

La luminothérapie Hyperlight a été intégrée notamment aux lunettes hyperlight. Leurs verres contiennent la même molécule Ainsi, quand vous les portez, toute lumière qui passe à travers, se transforme en lumière hyper harmonisée. Cela a un effet sur le mental, les gens dorment mieux et sont plus réactifs. Elles ont aussi un effet anti-âge autour de la peau des yeux. Des produits cosmétiques contenant la molécule de carbone fullerène C60 sont aussi disponibles.

Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de Bioptron.

Et si vous voulez en savoir plus, Myriam Willemse et le DR Bart de Wever ont co-écrit le livre « La luminothérapie Hyperlight : une avancée pour guérir et améliorer votre bien-être ».

