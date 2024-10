AD

AD

play_arrow Zelda Echoes of Wisdom : une héroïne au premier plan Romain Blanchy

Direction Hyrule avec Zelda aux commandes

La célèbre saga The Legend of Zelda fait son grand retour avec un nouvel opus intitulé The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, fraîchement débarqué sur la Nintendo Switch. Mais cette fois-ci, une surprise de taille attend les fans : pour la première fois en 38 ans, c’est Zelda elle-même qui devient l’héroïne principale, reléguant Link au second plan.

Les amateurs de l’univers de Zelda ont toujours rêvé de voir ce personnage emblématique au cœur de l’aventure. C’est désormais chose faite, avec une princesse Zelda plus déterminée que jamais à sauver Hyrule. Ce tournant scénaristique marque une véritable évolution pour la série.

Un gameplay nostalgique et modernisé

Les fans de longue date seront ravis de retrouver un univers aux accents nostalgiques. Echoes of Wisdom propose un monde en 2D, qui rappelle les grands classiques comme A Link to the Past, tout en apportant une touche de modernité à travers des mécaniques de jeu innovantes.

Le joueur incarne donc Zelda, armée d’un sceptre mystique qui lui permet d’interagir avec son environnement. Grâce à cet objet, elle peut mémoriser et invoquer des copies de monstres ou d’objets pour surmonter les obstacles sur son chemin. Ce mélange entre exploration, réflexion et un soupçon de magie promet une expérience unique.

Un synopsis captivant pour les fans

Hyrule est une nouvelle fois en danger, déchiré par des failles dimensionnelles qui menacent son existence. La mission de Zelda est d’autant plus périlleuse qu’elle doit maîtriser de nouvelles compétences tout en naviguant à travers des mondes parallèles. Avec ce nouvel opus, Nintendo a réussi à marier l’ancienne et la nouvelle génération de fans.

Les clins d’œil aux précédents jeux ne manqueront pas d’émouvoir les nostalgiques, tandis que les novices seront captivés par la richesse de cet univers.

Entretien avec Siphano, le youtubeur spécialiste de Zelda

À l’occasion de la sortie de Echoes of Wisdom, nous avons eu l’honneur d’échanger avec Siphano, célèbre Youtubeur spécialiste de l’univers de Zelda et fort de ses 2 millions d’abonnés. Il partage son enthousiasme pour cet épisode, soulignant que la prise en main du personnage de Zelda ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour la série.

play_arrow Siphano donne son avis sur ce nouveau Zelda Siphano - Youtuber

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans cette nouvelle aventure et sauver Hyrule une fois de plus ? Echoes of Wisdom est désormais disponible sur Nintendo Switch pour tous les amoureux de l’univers Zelda.

Retour en 2014 : l’annonce de Breath of the Wild

2014, une année marquante pour Zelda

L’année 2014 a été un tournant majeur pour la saga Zelda. Lors de l’E3, Eiji Aonuma, le célèbre producteur de la série, a dévoilé pour la première fois les premières images du légendaire Zelda: Breath of the Wild. Les fans se souviennent encore de ce moment où un affrontement spectaculaire entre Link et une créature robotique a été projeté sur grand écran.

Prévu initialement pour 2015, cet opus a captivé les joueurs en promettant une immersion totale dans un monde ouvert immense, avec une liberté de mouvement jamais vue dans un jeu Zelda auparavant. Breath of the Wild a repoussé les limites du jeu vidéo, et continue d’inspirer la saga, y compris dans les jeux comme Echoes of Wisdom.

Ce retour à l’E3 2014 reste gravé dans les mémoires comme un moment charnière dans l’histoire de The Legend of Zelda.

L'équipe