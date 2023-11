Kylie Jenner et Timothée Chalamet au WSJ Magazine

La star de télé-réalité et femme d’affaires Kylie Jenner était présente et a été récompensée lors de la cérémonie des WSJ Magazine.

La soirée des WSJ Magazine s’est déroulée mercredi dernier au Musée d’Art Moderne de New York. Cette année, la sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner, a été récompensée pour sa nouvelle ligne de vêtements, Khy, qui propose une collection de tenues en faux cuir. Lors de cette prestigieuse cérémonie, elle a décroché le titre convoité d’« innovatrice de marque de l’année »

Timothée Chalamet était également présent

L’acteur franco-américain était également présent pour honorer le célèbre réalisateur Martin Scorsese, mais aussi pour soutenir Kylie. Les deux célébrités ce sont rencontrés à la Fashion Week de Paris. Bien que le couple n’ait pas encore officiellement confirmé sa relation nous avons pu les voir ensembles lors de nombreux événement. D’abord à l’US Open en septembre mais aussi lors d’un concert de Beyoncé à Los Angeles où ils ont échangé un baiser.

Kylie Jenner et Timothée Jenner toujours discrets

Lors de la soirée des WSJ Magazine, Kylie et Timothée n’ont pas posé ensemble sur le tapis rouge, mais leur présence à la même table a suscité de nombreuses interrogations. Les deux célébrités ont également opté pour un look assorti.

Kylie portait une robe marron foncé composée d’un bustier en vinyle et d’une longue jupe fluide faite sur mesure par la maison italienne Ferragamo, tandis que Timothée arborait un costume noir de Dolce & Gabbana.

Malgré leurs sorties publiques, Kylie et Timothée n’ont pas encore officialisé leur histoire devant les photographes. Cette discrétion ne fait qu’alimenter la curiosité des fans, qui attendent avec impatience de découvrir l’évolution de leur histoire d’amour.

