Le cinéma de Mougins avec sa salle unique au monde est ouvert

Mougins vient d’inaugurer son cinéma pas comme les autres. « Les Balcons de Mougins » sont dotés de la première salle « Oma » au monde.

Le rideau sur « Les Balcons de Mougins » est levé. En effet, après un week-end de portes ouvertes, ce nouveau temple du 7e Art est désormais ouvert en continu. Ce complexe de centre-ville comprend trois salles. Il y a deux salles classiques de 70 fauteuils et une salle « Ōma » de 140 fauteuils. On la doit à l’architecte Pierre Chican.

Au delà des innovations techniques (projecteur 4k laser, système Dolby 7.3, enceintes nouvelle génération) offrant aux spectateurs une expérience visuelle et sonore spectaculaire et immersive, celle-ci propose un agencement inédit plus proche d’une salle d’opéra ou de théâtre.

Disposés en quinconce sur toute la hauteur de l’écran, des balcons-loges arrondis accueillent huit personnes dans une ambiance intimiste. Ils surplombent les sièges du bas disposés, quant à eux, de manière classique. Chaque balcon-loge dispose d’enceintes d’ambiance intégrées.

La Ville de Mougins a confié son exploitation à Daniel Taillandier, président de la société Cinewest qui gère déjà « La Strada » à Mouans-Sartoux. « Les Balcons de Mougins » se trouvent dans le « Coeur de Mougins », nouveau centre-ville qui relie le Val à Tournamy. On y trouve près de 500 logements autour d’une place publique bordée de commerces, restaurants, services publics et bientôt un parc paysager de 6 000 mètres carrés.

Il y a quelques semaines, Richard Galy, le maire de Mougins avait détaillé le projet à Radio Monaco.

L'équipe