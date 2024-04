Le CIO en visite à Nice pour les JO 2030

AD

Depuis lundi, le Comité international olympique visite les sites choisis à Nice pour certaines épreuves des Jeux olympiques d’hiver 2030.

Le Comité international olympique (CIO) est en visite à Nice. L’objectif est de dresser un état des lieux en vue de l’organisation de certaines épreuves au bord de la baie des anges lors des JO 2030. En effet, le CIO a décidé d’attribuer des jeux hivernaux aux Alpes Françaises dans le cadre d’une candidature commune entre la Région Sud et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le hockey masculin à l’Allianz Riviera

Nos confrères de Nice-Matin y consacrent une double page ce vendredi. Selon le journal, la capitale azuréenne aurait réussi son examen de passage. Depuis lundi, les responsables du CIO effectuent des visites d’inspection sur les sites sélectionnés au sein de la métropole. C’est le cas de l’Allianz Riviera dont l’enceinte pourrait être partagée en deux afin d’accueillir le hockey sur glace masculin. Or, cette hypothèse inquiète le Président de l’OGC Nice. “Une chose est sûre, on ne peut pas être privé de stade”, prévient Jean-Pierre Rivière dans Nice-Matin. En revanche, les inspecteurs n’ont pas souhaité se rendre à Isola 2000 ni à Val-Thorens . Cela signifie donc que les deux stations devraient être écartées du projet au profit de Briançon.

Une nouvelle patinoire

Il est question aussi d’évaluer le budget nécessaire à la construction d’une nouvelle patinoire entre l’Allianz Riviera et Ikea. Idem pour le village olympique qui sera reconverti en résidence étudiante. Dans les plans de la métropole et de la Région Sud, le média center prendrait place dans le futur Palais des Congrès du Port-Lympia. Ce bâtiment de 12 000 m2 doit sortir de terre d’ici juin 2025 pour accueillir la Conférence des Nations unies sur l’Océan. Il faudra également installer un centre de retransmission pour les télés du monde entier entre le Palais Nikaïa et le MIN.

La clôture sur la prom ?

Enfin, on apprend que l’idée d’organiser la cérémonie de clôture des JO de Paris sur la Seine inspire les responsables sudistes. En effet, Renaud Muselier et Christian Estrosi souhaient désormais que la clôture des JO 2030 se tienne sur la Promenade des Anglais. « Je n’imagine pas nous contenter d’un stade quand on a l’une des plus belles baies du monde et une promenade des Anglais capable d’accueillir jusqu’à 300 000 personnes » , explique le Maire de Nice. Selon lui, l’arrivée du Tour de France à Nice l’été prochain permettra de tester plusieurs idées en vue des JO 2030. Selon Nice-Matin, la Région Sud et ses partenaires promettent des JO sobres avec un budget maîtrisé, en-dessous des 2 milliards d’euros.

