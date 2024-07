AD

Installé depuis 2017 au-dessus du boulevard du Jardin Exotique, le Centre Botanique de Monaco s’étend sur plus de 2000 m². Ouvert au public depuis 2021, ce site exceptionnel renferme la plus importante collection de plantes succulentes dans l’hémisphère Nord. C’est le Carnet de l’été de Nathalie Michet.

play_arrow Le Centre botanique, coffre-fort du Jardin exotique de Monaco Carnet de l'été - Nathalie Michet

En attendant la réouverture du Jardin exotique de Monaco, on peut visiter son coffre-fort. Le Centre botanique du Jardin exotique se situe juste au-dessus du boulevard du même-nom, à côté du parking des Salines. Il abrite des milliers de plantes rares et protégées. « Dans l’hémisphère Nord, nous avons la plus grande collection de plantes succulentes. On en compte 10 500 au total dont 500 en terre et 10 000 en pot. 90% de ces plantes protégées » , détaille la directrice des lieux, Diane Ortolani.

Une mission de conservation

En raison de son statut de jardin botanique, le Jardin exotique a pour mission de conserver ces plantes et de veiller à leur reproduction. « On fait de la pollinisation contrôlée, c’est-à-dire que l’on contrôle qui sont les parents de nos futures graines, explique Diane Ortolani. Ensuite, on fait catalogue de graines – un index seminum – que l’on partage avec les jardins du monde entier » .

De Madagascar au Mexique

Le Centre botanique comprend une serre mexicaine, une autre consacrée à l’Afrique et à Madagascar et un abri américain. De plus, le site dispose d’un abri spécial pour les expositions. C’est là que transitent les spécimens remarquables qui voyagent hors de Monaco à l’occasion de grands événements. C’est aussi là que l’on conserve les lithops. Ces plantes cailloux extrêmement convoitées sont victimes de braconnage à l’état sauvage et de vol dans les jardins botaniques. « Quand on a ouvert le centre au public en 2021, au moment du Covid, les visiteurs pouvaient accéder à cet endroit. Malheureusement, on s’est rendu compte qu’il y avait des vols, raconte la Directrice. Les gens prenaient des bouts de lithops et repartaient avec dans la poche » . Pour éviter ce genre de désagrément, le Centre botanique prohibe l’accès libre à l’abri expo. En revanche, les visites guidées gratuites du samedi matin permettent d’admirer les précieuses plantes cailloux.

Un ceiba pas comme les autres

Dans le cadre de sa mission de conservation, le Jardin exotique de Monaco traite parfois des dossiers compliqués. Pour certaines plantes, la reproduction n’est pas une mince affaire. « Certaines plantes s’autopollinisent mais pas toutes. On a notamment un ceiba insignis très très rare. Il produit des fleurs jaunes et son tronc épineux a la forme d’une bouteille. Malheureusement nous ne trouvons pas de deuxième pied ni de semence ailleurs » , déplore Diane Ortolani.

Si vous connaissez un ceiba insignis à fleurs jaunes, n’hésitez pas à contacter le Jardin exotique de Monaco. Sinon pour visiter le Centre botanique, rien de plus simple. Il vous accueille du mardi au samedi de 8h30 à 15h30. Le tout gratuitement, sans réservation et avec vue imprenable sur la Principauté. En revanche, il faut s’inscrire à l’avance pour les visites guidées du samedi matin en compagnie d’un des jardiniers du Centre botanique. Par téléphone au +377 93 15 29 80 ; ou par email à [email protected] .

