Né de la passion d’un militaire de l’armée britannique pour les plantes et les voyages, le Jardin Serre de la Madone fête ses 100 ans. Labellisé Jardin d’exception, le site déborde de charme et de beauté. C’est le Carnet de l’été de Nathalie Michet.

play_arrow Le Jardin Serre de la Madone, un rêve d’acclimatation Carnet de l'été - Nathalie Michet

Cette semaine, on prend la route du Val de Gorbio, dans les terres mentonnaises, pour une évasion féérique à flanc de colline. Créé en 1924 par le Major Lawrence Johnston, encore un Anglais fan de botanique, le Jardin Serre de la Madone manque de disparaître à plusieurs reprises au cours du vingtième siècle.

De Hidcote Manor à Menton

Le sauvetage commence en 1990 lorsque l’Etat le classe aux monuments historiques. Puis, en 1999, avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes, de la Ville de Menton et de la Fondation EDF, le Conservatoire du littoral fait l’acquisition du jardin. Aujourd’hui l’héritage du Major Johnston s’épanouit donc à l’abri des menaces.« Lawrence Johnston était un vrai passionné, un chasseur de plantes. Il a vécu son rêve d’acclimatation ici » , raconte le directeur des Jardins d’exception de la ville de Menton. « Il avait déjà une propriété en Angleterre, à Hidcote Manor. Alors, toutes les plantes qu’il ne pouvait pas cultiver là-bas , à cause du climat, il les acclimatait ici, ajoute Gilles de Paris. C’est pour cela que l’on se retrouve avec ces collections hallucinantes de plantes » . Proteas d’Afrique du Sud, aeoniums des Canaries, mahonias lomariifolia de Chine… L’inventaire prend des allures de tour du monde.

Des chambres de verdure

Comme à Hidcote, le Major anglais applique à Menton son concept de « chambres de verdure » . « Au sein d’un jardin, vous avez plein de petits jardins et vous pouvez vous perdre… C’est même le but : se perdre dans le jardin et rêver » , nous recommande Gilles de Paris. L’exploration se déroule sur 8 hectares de terrain et 80 mètres de dénivelé. Il nous faut donc forcer un peu sur les cuisses et les mollets. En échange, réconfort et récompense : l’ombre salvatrice de la végétation et la beauté du voyage. « En fait, c‘est structuré par familles botaniques ou par zones géographiques, décrit le directeur des lieux. Ainsi, nous avons des zones de respiration, avec de la pelouse et du buis, entre des espaces plus denses. C’est très harmonieux et on va de surprise en surprise » .

De fait, au niveau des bassins et de la serre chaude, on tombe sur une apparition sublime. La statue de la fameuse Madone règne au milieu des nénuphars et des papyrus. Au loin, la villa jaune du Major Johnston s’élève dans un océan végétal. « J’ai le coup de cœur pour cet effet de surprise. Quand on sort des collections labyrinthiques et qu’on arrive sur ces bassins, avec la vue sur la villa et les nouvelles restanques restaurées. La magie opère à chaque fois » , promet Gilles de Paris.

À l’occasion de son centenaire, le Jardin Serre de la Madone s’offre une nouvelle jeunesse avec d’importants travaux de restauration. De plus, il accueille de nombreux événements jusqu’au printemps 2025. On retrouve le programme sur le site de la Ville de Menton.

