Lewis Hamilton en Formule 1 sur la Cinquième Avenue à New York

AD

AD

Lewis Hamilton, pilote emblématique de Formule 1, a pris d’assaut la célèbre Cinquième Avenue à New York au volant de sa Mercedes W12 lors d’un événement sensationnel. Cet exploit a marqué le lancement d’un nouvel emoji de voiture de course sur WhatsApp, symbolisant ainsi le partenariat entre Mercedes et WhatsApp.

Ce mardi 30 avril, la Cinquième Avenue a été le théâtre d’une démonstration exceptionnelle de la part du champion britannique. À quelques jours du Grand Prix de Miami, cet événement a captivé l’attention des New-Yorkais, renforçant la présence de la Formule 1 aux États-Unis, un marché en pleine expansion pour le sport automobile.

Cette manifestation spectaculaire avait pour objectif de célébrer le partenariat entre Mercedes et WhatsApp, annoncé en début d’année. Ce partenariat se traduit notamment par des avancées technologiques intégrées aux voitures de course, telles qu’un bouton WhatsApp spécial sur le volant des pilotes, dont Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell.

Un événement mémorable sur la Cinquième Avenue

L’événement s’est déroulé de manière spectaculaire, transformant la Cinquième Avenue en une véritable piste de Formule 1. Hamilton a pris les commandes de sa Mercedes W12, effectuant plusieurs passages et faisant rugir le moteur sous les regards ébahis des spectateurs.

L’Empire State Building a également été le théâtre d’une mise en lumière spéciale avec le nouvel emoji de voiture de course. À l’intérieur de l’emblématique gratte-ciel, une exposition a permis aux fans d’admirer une réplique grandeur nature de la voiture de course, offrant une expérience immersive unique.

Lewis Hamilton, enthousiaste, a partagé son ressenti : « Conduire une F1 sur la Cinquième Avenue et illuminer l’Empire State Building est incroyablement spécial. »

Cette démonstration de pilotage magistrale de la part du champion britannique a marqué le début d’une nouvelle ère de collaboration entre la technologie et le sport automobile, mettant en lumière les avancées à venir dans ce domaine.

L'équipe