AD

AD

Utilisée dans le cadre d’une expérimentation de l’Etat, l’intelligence artificielle fait son entrée sur le tapis rouge pour sécuriser l’événement.

C’est une première dans l’Histoire du Festival de Cannes. Les forces de l’ordre s’appuient sur l’intelligence artificielle durant les 11 jours de l’événement. Parmi les 884 caméras de vidéo-surveillance présentes dans la ville de Cannes, 17 sont équipées de l’IA. Et ces dernières se situent autour du Palais des Festivals.

Selon Yves Daros, le directeur de la police municipale cannoise, cette nouvelle technologie est un outil supplémentaire pour gagner en temps et en précision. « L’intelligence artificielle, c’est l’avenir. Il faut vraiment avoir recours à ce type de logiciels qui permettent aux agents derrière les écrans, d’être au maximum de leur capacité. Ce n’est pas forcément le cas, car on est des humains et on ne peut pas tout voir ».

Comment l’IA va-t-elle fonctionner ?

L’intelligence artificielle permet de détecter différents dangers : colis abandonnés, armes, mouvement de foule ou encore début d’incendies par le biais des caméras. Avec ce nouvel outil, les opérateurs du Centre de Protection Urbain municipal (CPU) peuvent, si nécessaire, déclencher une intervention plus rapide des forces de l’ordre.

Cette opération innovante, réalisée en lien étroit avec le ministère de l’Intérieur, vise à renforcer la sécurité de l’évènement. « L‘opérateur pourra tout de suite intervenir, être plus proactif. C’est donc un plus pour la sécurité, évidemment », affirme Monsieur Daros.

play_arrow Sécurité du Festival de Cannes : l’intelligence artificielle utilisée pour la première fois Yves Daros, chef de la police municipale de Cannes

Quel encadrement de l’usage de l’Intelligence artificielle ?

Depuis le 19 mai 2023, une loi autorise l’utilisation de l’IA sur les images captées par les systèmes de vidéoprotection dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette législation s’applique aux événements sportifs et culturels. Ainsi, plusieurs expérimentations ont lieu en France depuis cette date. Cannes fait partie des premières villes testant le dispositif. La Ville communiquera au ministère de l’Intérieur un retour d’expérience dans les 15 jours suivant le Festival.

La sécurité du Festival

Mission régalienne de l’Etat, la sécurité du Festival International du Film est assurée par des renforts de la police nationale, notamment de CRS. Mais la police municipale est la première force d’intervention. Elle compte près de 200 agents et 59 ASVP.

Parmi eux, quatre composent la brigade équestre, 16 sont en VTT et 42 sont déployés dans les différents quartiers de la commune via un système d’îlotage. Une brigade cynophile ainsi que des motards sont également présents de jour comme de nuit.

Des herses ainsi que des bornes anti-intrusion sont également disposées sur les zones les plus sensibles, actionnées et contrôlées depuis le Centre de Protection Urbain de la Police municipale. Par ailleurs, deux postes de police mobile sillonnent aussi la ville en permanence. Des jardinières pesant plus d’une tonne pour certaines prennent place sur les trottoirs de la Croisette. On recense également plus de 600 barrières de sécurité.

L'équipe