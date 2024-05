AD

A la Kamil Art Gallery, les lignes de Jordane Saget rencontrent les courbes du circuit de Monaco. Une exposition à découvrir jusqu’au 31 mai.

Jordane Saget de retour à Monaco. Ce street artiste parisien a eu un vrai coup de coeur pour la Principauté. Après une spectaculaire collaboration avec la Société des Bains de Mer, le voilà entre les murs de la Kamil Art Gallery.

Pour la première fois, les lignes éphémères, qui sont sa signature, deviennent immortelles, figées sur toile dans la galerie. Les oeuvres qu’il a spécialement produites pour cette exposition font référence à un événement iconique de Monaco : le Grand Prix de Formule 1.

Ici, les lignes de Jordane Saget épousent les courbes du circuit automobile. L’artiste s’inspire de la vitesse et de l’essence même de la course pour les transformer en piste de F1, évoquant la puissance et l’adrénaline de la compétition automobile.

« Une rencontre avec Charles Leclerc, ce serait chouette ! »

« Racing Lines », l'expo inédite du street artiste Jordane Saget

L’exposition « Racing Lines : From Streets to Canvas » est visible jusqu’au 31 mai 2024.

