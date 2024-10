AD

AD

play_arrow Pokémon Gaïa : Ce que révèle la fuite sur la 10e génération Romain Blanchy

Un leak colossal chez Game Freak

Le monde des Pokémon a récemment été secoué par une fuite massive baptisée Teraleak. Ce piratage de grande ampleur a compromis des données sensibles de Game Freak, le studio à l’origine de la célèbre série. Mais ce qui a vraiment attiré l’attention des fans, ce sont les informations inédites concernant la 10e génération de Pokémon qui ont fait surface.

Parmi les révélations majeures de cette fuite, un projet nommé Gaïa serait le prochain opus marquant les 30 ans de la franchise en 2026. À l’instar des précédents jeux, Pokémon Gaïa serait proposé en deux versions distinctes, identifiées pour l’instant par les lettres “K” et “N”.

Une nouvelle région inspirée de la Grèce antique ?

D’après les informations issues de la fuite, le cadre de ce nouvel opus serait un archipel, un ensemble d’îles à explorer, inspiré de la mythologie et du folklore de la Grèce antique. Les initiales “K” et “N” feraient d’ailleurs référence au vent et aux vagues en japonais, symbolisant l’atmosphère maritime de cette nouvelle région. Une thématique qui semble déjà captiver l’imagination des fans.

Une sortie sur deux consoles possibles

Une autre information intrigante concerne les consoles sur lesquelles ce jeu pourrait voir le jour. Selon les rumeurs, Pokémon Gaïa sortirait à la fois sur la Nintendo Switch et une nouvelle console de Nintendo, pour l’instant connue sous le nom de code OUNCE, qui serait le successeur de la Switch.

Malgré ces fuites, il reste difficile de discerner le vrai du faux. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite par The Pokémon Company ou Game Freak. Il faudra donc patienter avant de savoir si toutes ces rumeurs seront confirmées.

Retour en 1996 : Les débuts de Pokémon

Il est impossible de parler de l’évolution de Pokémon sans revenir à ses origines. En 1996, Pokémon Rouge et Pokémon Vert faisaient leur apparition au Japon sur la console Game Boy. Ces jeux, développés par Game Freak et édités par Nintendo, ont marqué le début d’un phénomène mondial.

Deux ans plus tard, en 1998, Pokémon Rouge et Pokémon Bleu arrivaient en Amérique du Nord et en Australie, suivis de leur sortie en Europe en 1999. Ces premiers jeux ont non seulement révolutionné le genre du RPG, mais ont également lancé une saga qui continue d’enflammer l’imagination des joueurs, près de 30 ans plus tard.

Avec la 10e génération en ligne de mire et un passé aussi riche, la franchise Pokémon continue de surprendre et d’innover. En attendant les confirmations officielles, il est certain que les fans du monde entier ont déjà hâte de découvrir ce que Gaïa nous réserve.

L'équipe