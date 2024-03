Un Festival Pokémon Go à New York

AD

Du 5 au 7 juillet, la ville de New York accueille le festival Pokémon Go. Cet événement promet des activités captivantes à Randall’s Island Park ainsi que dans les rues de la ville. C’est une occasion parfaite pour la communauté mondiale de Pokémon Go de se réunir et de partager une expérience inoubliable.



Pokémon Go un Jeu Vidéo en Réalité Augmentée.



Dans ce jeu, les joueurs utilisent leur smartphone pour capturer des Pokémon virtuels qui apparaissent dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Les joueurs parcourent les rues de leur ville à la recherche de ces créatures, participent à des combats dans des arènes et interagissent avec d’autres joueurs. Le jeu a connu un succès mondial depuis sa sortie en 2016, attirant des millions de joueurs dans le monde entier. Il encourage es joueurs à se déplacer physiquement dans différents endroits et monuments pour découvrir et capturer des Pokémon variés.

Au Cœur de l’Action : Randall’s Island Park

Cet événement se déroulera en deux temps, de 9h à 19h, pour permettre aux participants de vivre pleinement l’expérience Pokémon Go dans les rues de New York.La matinée au Randall’s Island Park offre aux joueurs un cadre idyllique pour commencer leur quête Pokémon. Entre salon Pokémon, séances photos avec Pikachu et Évoli et arènes de combats, la première partie de la journée promet d’être riche en émotions.

L’Aventure Continue dans les Rues de New York

L’après-midi, l’aventure battra son plein dans les rues de New York, où les dresseurs pourront continuer à chasser, combattre et collecter des Pokémon.

L’option d’inverser le parcours ajoutera une flexibilité bienvenue à l’expérience, permettant aux joueurs de personnaliser leur journée. Vous pourrez choisir de faire l’inverse : chasser les Pokémon dans les rues de New York le matin et vous diriger vers Randall’s Island Park dans l’après-midi.

Des Rencontres Rares et Mémorables

Le festival se distingue par la possibilité de capturer des Pokémon rares tels que Marshadow, ainsi que des versions spéciales de Pikachu et Évoli. Ces rencontres uniques ajoutent une touche de magie à l’événement, rendant chaque capture mémorable.

Réservez Votre Place pour l’Aventure

Avec des billets déjà en vente et à un prix accessible de 30 dollars, ne manquez pas l’opportunité de faire partie de cette expérience unique à New York.

