Simulation Rime avec Émotion : devenez pilote de Formule 1 à Monaco

Avez-vous déjà rêvé de prendre le départ du circuit mythique de Monaco à bord d’une Formule 1 ou d’être le pilote d’un avion et d’atterrir à l’aéroport de Nice ?

Dans le cadre de notre série estivale, Radio Monaco vous fait découvrir les activités sensationnelles de la région. Aujourd’hui, nous explorons la simulation automobile et aéronautique avec Clément Fabre, cofondateur de la société HAGTIME. Cette entreprise propose aux amateurs de sensations fortes de vivre des expériences immersives à bord de simulateurs de Formule 1 et d’avions.

“Des simulateurs de haute technologie”

Clément Fabre explique l’origine de l’initiative : “Nous avons décidé, avec mon associé Sébastien, d’intégrer des simulateurs d’avions et de voitures dans nos locaux pour offrir à nos clients des expériences uniques.” Ces équipements, achetés auprès de RS Simulation pour un coût avoisinant les 15 000 euros, sont parmi les plus réalistes du marché. “Le retour de force et la réactivité du pédalier sont impressionnants, offrant une expérience proche de la réalité,” précise Clément.

“Immersion totale”

Les simulateurs d’avion de HAGTIME se distinguent par leur écran incurvé de quatre mètres de long, qui enveloppe les utilisateurs dans une expérience visuelle immersive. “Le but est de permettre aux utilisateurs de ressentir les sensations de l’aviation avant de passer à de vrais vols avec un instructeur,” explique Clément.

La qualité des images et la sensation d’immersion sont telles que l’on se croit vraiment dans le cockpit d’un avion.

“Une expérience inoubliable”

Benjamin Ducongé, qui a testé les simulateurs pour Radio Monaco, partage son ressenti : “C’était vraiment amusant et intense. Sur le simulateur de vol, les sensations étaient si réalistes que j’ai parfois ressenti des mouvements brusques comme dans un vrai avion.” En ce qui concerne la Formule 1, il ajoute : “Conduire sur le circuit de Monaco était incroyablement réaliste. À chaque tour, je pouvais améliorer ma performance, comprendre où je faisais des erreurs et où freiner correctement. On se sent vraiment comme un pilote.”

En conclusion, nous remercions chaleureusement HAGTIME pour leur accueil. Vous pouvez retrouver des images de cette visite sur les réseaux sociaux de Radio Monaco.

Pour plus d’informations sur les offres de simulation, rendez-vous sur le site hag-time.com.

