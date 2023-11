Un pavillon immersif pour imaginer la future Promenade du Paillon

La Ville de Nice a mis en place un pavillon immersif pour vous permettre de mieux appréhender la végétalisation de la future extension de la Promenade du Paillon.

Ce concept éphémère, implanté sur la prairie de la Bourgada, a été réalisé par le service des espaces verts de la mairie de Nice. Cet espace paysager de 600 mètres carrés présente certaines caractéristiques de la Promenade du Paillon saison 2, tant dans les matériaux que dans le végétal. Il s’agit, selon la municipalité, d’une vision inspirante permettant d’imaginer les 8 hectares de la future forêt urbaine niçoise.

Un premier espace est un échantillon de forêt méditerranéenne : oliviers, caroubiers, chênes verts et autres arbousiers. Une bambouseraie avec fougères spectaculaires et bambous constitue le second espace. Les arbres et les végétaux utilisés dans le cadre de cette réalisation ont vocation à tous être réutilisés et transplantés dans le futur prolongement du parc.

Pour rappel, à l’occasion des 10 ans de la Promenade du Paillon, un concert gratuit Candlelight sera proposé le vendredi 17 novembre à 18h30. Les plus grands airs du groupe Queen seront interprétés sur le miroir d’eau.

Romain Betti, le directeur des espaces verts de la Ville de Nice est au micro de Jean-Christophe Sanchez.

Romain Betti

