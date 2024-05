AD

Ce vendredi 3 mai 2024, la Roseraie Princesse Grace a fêté ses 40 ans. Un anniversaire marqué par une visite de S.A.S. Le Prince Albert II et le lancement du Prix du public du 7ème Concours international de roses.

La Roseraie Princesse Grace, célèbre ses 40 ans, ce vendredi 3 mai. A l’occasion de cet anniversaire, de nombreuses animations pédagogiques à destination des enfants du Centre de loisirs Albert II ont eu lieu tout au long de la journée. Des jeux de pistes et des ateliers de rempotage permettent de redécouvrir les 300 variétés différentes de roses. La visite du souverain, accompagné de S.A.R. La Princesse de Hanovre, ainsi que du S.E. M. Pierre Dartout, a marqué la journée. Le prince s’est essayé aux activités de jardinage et a notamment dévoilé un mur végétal piqué de roses formant le chiffre 40.

« C’est un patrimoine émotionnel pour toute la principauté »

Crée en 1984, à la demande de S.A.S. Le Prince Rainier III, en souvenir de son épouse, la Princesse Grace, la Roseraie a été agrandie en 2000 et en 2014. La Roseraie possède actuellement 10 000 rosiers et s’étend sur 3 500 mètres carrés. Le jardin est « un patrimoine émotionnel pour toute la principauté et tous les monégasques », affirme Madame Caron-Dagioni, Conseiller-ministre de l’équipement, de l’environnement, et de l’urbanisme.

Un jardin labellisé

Depuis une dizaine d’années, un label écologique certifie la Roseraie « espace végétal écologique ». L’organisme de certification Ecocert garantit une politique d’économie de l’eau et de l’énergie et une attention pour le sol. Ce label oblige la mise en place de pratiques en faveur de la biodiversité et du maintien des plantes spontanées, ainsi que l’absence de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Selon la Ministre, « il faut être en mesure de trouver les bonnes solutions sans invasion chimique ».

Futur défi : s’adapter aux changements climatiques

La hausse des températures et l’allongement des périodes de sécheresse impactent le développement des plantes. Bien que plus résistants aux fortes chaleurs, les rosiers ne sont pas épargnés. « La différence par rapport à, il y a 15 ou 20 ans, c’est la durée de floraison et de végétation du rosier qui s’allongent. Ce qui peut user plus rapidement le rosier, et réduire sa durée de vie. Au lieu de vivre 10 ou 15 ans, il peut vivre seulement 8 ou 10 ans », explique George Restellini, un membre de l’association des Amis de la Roseraie Princesse Grace, qui a vu le jardin naître et évoluer. Pour s’adapter, les obtenteurs (les créateurs de roses nouvelles, obtenues à partir du croisement de deux variétés) de la Roseraie doivent sélectionner les espèces de rosiers en étant attentif à leur résistance au climat méditerranéen.

Le Prix du public de la 7ème édition du Concours international de roses est lancé

Le public décernera son Prix le 19 juin. Pour voter pour votre rosier préféré, rendez-vous sur la page Facebook du Gouvernement de Monaco. Vous avez jusqu’au 16 mai pour faire entendre votre voix en attribuant une mention « j’aime », à votre rose favorite.

