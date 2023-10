Un Français remporte le Wildlife Phtographer of the Year

play_arrow LAURENT BALLESTA L'INFO EN PLUS

Un célèbre biologiste français fait partie des lauréats d’un concours très prestigieux de photographie.

Il participe régulièrement à des missions d’exploration dans les fonds marins et à des documentaires, et c’est aussi un champion de la photographie sous marine. Pour la deuxième fois depuis 2021, Laurent Ballesta a remporté le grand prix “Wildlife Phtographer of the Year”, concours annuel du musée d’histoire naturelle de Londres et de la BBC.

Le scientifique / plongeur / photographe, qui collabore souvent avec la Fondation Prince Albert II, a réussi à immortaliser une créature fascinante dans son habitat naturel: la limule ou “crabe fer à cheval” … Un animal d’environ 60 cm doté d’une grande carapace dorée presque totalement lisse, si ce n’est quelques pics modestes censés dissuader les prédateurs… Et cet animal marin a aussi la particularité d’avoir 10 yeux répartis sur sa coquille…

Laurent Ballesta a photographié cette limule aux Philippines dans les eaux de la province de Palawan.

Les fans de Koh Lanta se souviennent peut-être de cet archipel qui avait accueilli une édition de l’émission d’aventure en 2007 mais Palawan c’est surtout un lieu exceptionnel en termes de biodiversité marine.

Laurent Ballesta s’y est d’ailleurs rendu dans le cadre d’une nouvelle étape des Expéditions Gombessa, déjà menée en Méditerranée, et qui consistent à aller chercher la vie dans les endroits les plus reculés du grand bleu.

C’est donc là, dans le triangle du corail, que le biologiste a trouvé cette limule à trois épines dont les origines remontent à plus de 100 millions d’années. Aujourd’hui, cette vénérable espèce subit les conséquences de la surpêche et la destruction de son habitat. D’autant que la limule est très recherchée pour son sang-bleu plein de coagulogène utile à la fabrication des vaccins.

L'équipe