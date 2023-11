Un exemplaire unique du menu servi sur le Titanic le soir du 11 avril 1912 a été vendu aux enchères. C’est l’Info en plus de Nathalie Michet.

Le naufrage du Titanic continue de faire recette. Depuis des décennies, les objets liés à l’histoire tragique du paquebot font l’objet d’un grand intérêt chez les collectionneurs fascinés par le plus célèbre naufrage de l’histoire de la navigation. Cette vente aux enchères en est encore la preuve.

Un menu à 95 000 Euros

En effet, un passionné a déboursé 95 000 Euros pour acquérir un exemplaire d’un menu servi à dîner le lendemain du départ du paquebot. La transaction a eu lieu lors d’une vente organisée à New-York par Henry Aldrige and son. Selon la maison, spécialisée dans les souvenirs du Titanic, ce morceau de papier jauni avait été retrouvé récemment par les héritiers d’un historien canadien décédé en 2017 et qui était originaire de Nouvelle-Écosse.

Or, c’est dans cette région que tous les corps repêchés après le naufrage de 1912 avaient été emmenés. Il est donc possible que le menu ait été retrouvé, initialement, dans les vêtements d’une victime. C’est en tout cas le scénario privilégié par les spécialistes de Henry Aldrige and son qui décrivent le menu comme sali “teinté par l’eau de mer”.

Huîtres, agneau et spaghetti

Une chose est sûre: ce menu confirme le grand luxe qui régnait dans les zones réservées à la première classe. Ainsi, on découvre la liste détaillée des plats servis lors du dîner du 11 avril, trois jours avant que le Titanic ne percute l’iceberg qui lui sera fatal. Ce soir-là, les passagers ne se doutent encore de rien. Les plus fortunés d’entre eux dégustent donc joyeusement des huîtres, de l’agneau à la menthe, des tournedos de bœuf à la Victoria, des vol-au-vent aux champignons, ou encore – en français dans le texte – des spaghetti à l’italienne.

Lors des enchères, les collectionneurs ont acheté d’autres objets liés au naufrage du Titanic et à l’histoire de la White Star Line. Parmi eux: la montre d’un passager et une des couvertures distribuées aux rescapés. Le fétichisme mémoriel lié au Titanic a encore de beaux jours devant lui.

