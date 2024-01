2024 : les dates énergétiques les plus fortes !

AD

AD

Chaque mois, l’astrologie est à l’honneur avec Olya Mel. A l’occasion de la nouvelle année, elle vous dévoile les dates clefs pour 2024, celles où l’énergie est la plus forte.

play_arrow Les dates fortes en 2024 Olya Mel

Première journée symbolique : le 10 février

Cette journée correspond à la Nouvelle Lune en Verseau, c’est donc la nouvelle année lunaire. D’ailleurs, c’est le 10 février qui est pris en compte pour célébrer le Nouvel An en Chine par exemple. Concrètement, Olya vous conseille de fixer vos objectifs et voeux pour 2024 le 10 février prochain et de faire au moins 12 voeux correspondant à chacune des 12 maisons.

Ainsi, avant le 10 février, il est toujours temps de faire le point sur l’année passée.

Les dates intermédiaires en 2024

En cours d’année, vous pourrez profiter des solstices et des équinoxes pour dresser un bilan intermédiaire sur vos projets. Le 20 mars lors de l’équinoxe de printemps, puis du 20 au 21 juin, lors du solstice d’été. Ensuite le 22 septembre à partir de cette date les nuits deviennent plus longues que les journées, le soleil repart dans l’hémisphère sud . Et enfin, le 21 décembre pour le solstice d’hiver avec la nuit la plus longue de l’année.

Lors de ces quatre journée, le Soleil se trouve aux points les plus actifs. C’est le bon moment de se remémorer ses objectifs, de les ajuster si besoin ou d’en ajouter de nouveaux. Celles et ceux qui possèdent des « talismans » peuvent les recharger à l’énergie du soleil.

L'équipe