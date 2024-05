AD

AD

Entre tournoi de foot et ambiance colonie de vacances, le Stade Louis II a connu une journée très animée à l’occasion de la 2e Munegu Cup.

Ce tournoi des écoles, organisé en collaboration avec la DENJS, est né de la volonté du président de l’AS Monaco FC Dmitry Rybolovlev. Ce mardi 28 mai, il réunissait 420 élèves de CE2 au Stade Louis II. Pour le club Rouge et Blanc, l’objectif est triple : Offrir aux enfants une journée de rêve tout en promouvant la pratique sportive, renforcer le lien entre l’ASM et la jeunesse du territoire et encourager un public jeune et familial à se rendre au stade.

Les écoliers âgés de 8 à 9 ans étaient répartis dans 40 équipes mixtes représentant les écoles Révoires, Fontvieille, Condamine, FANB, Saint-Charles, Cours Saint Maure et International School of Monaco.

Une joie contagieuse

Les sourires arborés par les enfants étaient beaux à voir. A l’issue d’une journée de matches acharnés et d’une finale de haute volée, c’est une équipe de l’école FANB qui a décroché le titre.

play_arrow 420 élèves sur la pelouse du Stade Louis II pour la 2e Munegu Cup Jean-Christophe Sanchez

La joie des vainqueurs aux côtés de Bouba, la mascotte de l’ASM

Amal Boura et Soufian Awragh, deux joueurs (U19) de l’Academy, Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco et Isabelle Bonnal, commissaire général chargé de la direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont remis aux enfants les récompenses.

play_arrow 420 élèves sur la pelouse du Stade Louis II pour la 2e Munegu Cup Isabelle Bonnal

A cette occasion, Thiago Scuro a accordé à Radio Monaco un entretien exceptionnel. Thiago Scuro revient sur la saison écoulée et évoque le mercato de l’AS Monaco.

play_arrow 420 élèves sur la pelouse du Stade Louis II pour la 2e Munegu Cup Thiago Scuro dans "Le Club Radio Monaco"

L'équipe