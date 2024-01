AD

AD

Le départ officiel du Rallye Monte-Carlo a été donné ce jeudi soir. Ogier, Neuville et Fourmeaux nous livrent leurs impressions.

La Place du Casino était noire de monde pour le traditionnel départ officiel du Rallye Monte Carlo en Principauté. Après la séance de dédicaces des pilotes avec le public et la photo officielle, à 16h52 précises, S.A.S. Le Prince Albert II a agité le drapeau rouge et blanc et les voitures se sont lancées l’une après l’autre.

Il y a 70 concurrents cette année, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Les équipages sont répartis dans trois catégories : les professionnels engagés dans le championnat du monde WRC dont le Monte-Carl’ est la première manche, les Rallye 2 et les amateurs.

En WRC1, on ne compte que huit équipages pour trois constructeurs. Parmi eux, le tenant du titre, le Français Sébastien Ogier (photo ci-dessus – © JC Sanchez). A bord de sa Toyota GR Yaris, l’octuple champion du monde est en lice pour s’offrir un 10e Monte-Carlo. Ce serait un record.

play_arrow 92e Rallye Monte-Carlo : c’est parti ! Jean-Christophe Sanchez

Un autre Français est en course. Adrien Fourmeaux, sur Ford Puma (photo ci-dessus – © JC Sanchez) est de retour à temps plein dans la catégorie reine après un an d’absence.

play_arrow 92e Rallye Monte-Carlo : c’est parti ! Jean-Christophe Sanchez

Le Belge Thierry Neuville, sur Hyundai (photo ci-dessus – © JC Sanchez) fait partie des favoris susceptibles de se mêler à la lutte pour la victoire finale. Thierry Neuville a déjà remporté le Rallye Monte-Carlo, c’était en 2020.

play_arrow 92e Rallye Monte-Carlo : c’est parti ! Thierry Neuville

A noter que le double champion du monde en titre, le jeune Finlandais Kalle Rovenpera est absent. Il a décidé de lever le pied et ne participera que partiellement à cette nouvelle saison.

Le 92e Rallye de Monte-Carlo compte 17 spéciales, 14 cols à franchir et 5 départements à traverser dont les Alpes-Maritimes avec le mythique Col du Turini à affronter, dimanche, juste avant le retour à Monaco. La cérémonie de remise des prix se déroulera dimanche à 16h15, sur la Place du Casino de Monte-Carlo.

L'équipe