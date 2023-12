AD

Cet hiver, Biot prend de l’altitude. La cité des verriers donne à ses ruelles des allures de station de ski et fête « Noël à la montagne ».

Dans le village de Biot, un décor de station de ski : dameuse, télécabine ou télésiège. Toutes les ruelles se sont transformées en pistes bleues, vertes, rouges ou noires.

Sur la Place des Arcades, une piste de luge promet aux amateurs des sensations fortes.

Un calendrier de l’Avent géant

Au gré de votre promenade, il vous faudra lever la tête pour admirer « les volets de Noël ». Tel un calendrier de l’Avent géant, les volets des habitations s’ouvrent jour après jour pour former une grande exposition à ciel ouvert. Ils ont été imaginés et décorés par les enfants des écoles biotoises, de l’IME « Les Hirondelles » et de l’Espace des Arts et de la Culture.

Le soir, le village brille de mille feux dans la magie des déambulations nocturnes (22, 23, et du 26 au 30 décembre).

De la soirée « pulls de Noël » (19 décembre) à la soirée « Apéro Moon Boots et combi de ski (21 décembre) en passant par les ateliers créatifs, le festival de cuisine, et le traditionnel marché de Noël, les animations se succèderont jusqu’à la fin du mois.

Jean-Michel Poupart, responsable de l’événementiel à Biot, détaille dans « What’s up? » les temps forts des festivités.

play_arrow A Biot, on fête Noël … à la montagne ! Jean-Michel Poupart

Crédit photos : Ville de Biot

