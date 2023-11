A la Villa Paloma, la maison idéale de Pier Paolo Calzolari

Le Nouveau Musée National de Monaco consacre à Pier Paolo Calzolari une rétrospective. A découvrir à la Villa Paloma à partir du 17 novembre.

L’exposition « Casa ideale », du nom d’un manifeste de Pier Paolo Calzolari datant d’il y a 55 ans, offre une nouvelle vision de l’oeuvre de l’artiste italien dans un lieu domestique.

Elle retrace le parcours artistique de Pier Paolo Calzolari, figure influente de l’art contemporain international. Sur les trois étages de la Villa Paloma, elle rassemble des œuvres produites entre la fin des années 1960 et 2014, de celles associées au mouvement Arte Povera à des productions plus contemporaines et plus singulières.

Dans un espace contraint, où des objets du quotidien passent au crible de l’esprit créatif de Calzolari, ses oeuvres poétiques aux matériaux parfois instables et fragiles, se répondent de manière inédite.

« Tolomeo » (1989)

Björn Dahlström, le directeur du Nouveau Musée National de Monaco, nous présente l’exposition « Casa ideale » (17 novembre 2023-7 avril 2024)

