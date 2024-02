AD

En prélude aux festivités, des bénévoles ont procédé au fleurissement de la bien nommée Chapelle Notre-Dame des mimosas.

l’un des trois grands événements de l’hiver sur la Côte d’Azur : Elle est avec le Carnaval de Nice et la Fête du Citron de Menton la Fête du Mimosa de Mandelieu-La Napoule est officiellement ouverte !

Le fleurissement d’une chapelle pour lancer les festivités Comme le veut la tradition, une trentaine de bénévoles de MLN Jumelages et Amitiés se sont réunis, mercredi 14 février, pour fleurir la façade et les grilles de la Chapelle Notre-Dame des mimosas. Mireille Germain, présidente de l’association espère que cette tradition se perpétuera très longtemps.

A Mandelieu, la traditionnelle Fête du Mimosa est lancée Mireille Germain, association MLN Jumelages Amitiés

Cette année encore, la Fête du Mimosa promet une explosion de couleurs. Au programme : défilés, parades lumineuses, corsos fleuris, carnaval des enfants, animations, déambulations et autres expositions. Cinq jours de festivités pour célébrer le mimosa symbole du soleil d’hiver de la Côte d’Azur.

50 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2024 dont le thème est « Le Sport en Folie » en clin d’oeil aux JO de Paris 2024, une édition « plus ambitieuse » selon Claude Caron, adjointe au maire de Mandelieu, déléguée aux Associations et aux Fêtes et Animations.

A Mandelieu, la traditionnelle Fête du Mimosa est lancée Claude Caron, adjointe au maire

Selon l’élue, la Fête du Mimosa est une fête familiale et participative. Elle n’est pas seulement un spectacle auquel on assiste.

A Mandelieu, la traditionnelle Fête du Mimosa est lancée Claude Caron, adjointe au maire La Fête du Mimosa de Mandelieu-La Napoule vous donne rendez-vous du 14 au 18 février.

