Fer de lance du nouveau centre-ville de la commune, le cinéma « Les Balcons de Mougins » ouvrira ses portes au début des vacances de printemps.

Les Mouginois, cinéphiles ou simples curieux, ont coché la date du 27 avril dans leur calendrier. Ce jour-là, le cinéma « Les Balcons de Mougins » devrait accueillir ses premiers visiteurs.

« Cinéma futuriste » pour les uns, « unique au monde » pour les autres, les retombées médiatiques de la visite officielle de chantier effectuée le 29 février dernier, sont très positives. Par conséquent, le projet suscite un fort engouement.

Comme une salle d’opéra ou de théâtre

Ce complexe de centre-ville comprend trois salles. Il y a deux salles classiques de 70 fauteuils etune salle « Ōma » de 140 fauteuils. L’expérience que cette dernière offrira aux spectateurs est inédite.

En effet, la salle « Ōma » se veut à la fois spectaculaire, immersive et intimiste avec les dernières technologies en son et en image et des balcons disposés en quinconce sur la hauteur de l’écran. Ce concept étonnant a été imaginé par l’architecte Pierre Chican.

Ce cinéma est l’une des vitrines du projet « Coeur de Mougins », nouveau centre-ville de la commune qui regroupe logements, commerces, services et espaces verts. Le groupe Cinewest en sera l’exploitant.

Richard Galy, le maire de Mougins a accordé à Radio Monaco un entretien dans lequel il détaille le projet « Coeur de Mougins » et l’un de ses fers de lance, le cinéma « Les Balcons de Mougins ».

play_arrow A Mougins, une séance de ciné aux « Balcons » Richard Galy, maire de Mougins

