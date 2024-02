À vos CV avant le forum « Monaco pour l’emploi » !

AD

AD

Celles et ceux qui souhaitent travailler en Principauté doivent cocher la date du vendredi 16 février. La deuxième édition du forum « Monaco pour l’emploi » se tiendra de 9h à 18h au Grimaldi Forum.

En septembre, le gouvernement s’était laissé surprendre par le succès de la première édition de “Monaco pour l’emploi” . En effet, plus de 3600 visiteurs s’étaient alors pressés aux portes du Salon Indigo du Grimaldi Forum. Les files d’attente étaient telles que certains candidats avaient préféré battre en retraite et renoncer à déposer leur CV.

Un espace plus grand

Pour le deuxième round, prévu le vendredi 16 février, un espace beaucoup plus grand sera donc consacré à cet événement. Le Conseiller-ministre des Affaires sociales et de la santé, Christophe Robino, l’a confirmé mardi lors d’une conférence de presse. Ainsi, comme annoncé sur Radio Monaco par Sylvie Biancheri, directeur-général du Grimaldi Forum, l’événement se tiendra, cette fois, dans l’espace Diaghilev. Ainsi, « Monaco pour l’emploi » aura droit à 3000 m² de surface au lieu de 500 m² lors de la première édition. Cette mise à jour permettra notamment de mieux organiser les différents espaces de recrutements. On devrait donc mieux circuler dans les allées et éviter de piétiner les yeux en l’air pour repérer chacune des 13 branches d’activité représentées.

Ce 16 février 2024, au moins 80 employeurs tiendront un stand au Grimaldi Forum, de 9h à 18h, pour rencontrer les candidats. De nouveau, l’hôtellerie restauration, le BTP, le yachting et les télécommunications viendront en force, mais aussi les acteurs monégasques du secteur luxe. »Ils ont vu le succès de la première édition et ont décidé de nous rejoindre« , explique Christophe Robino.

Afin de bien accompagner les candidats, les organismes publics impliqués dans le monde du travail à Monaco seront également présents. On peut citer, par exemple, les Caisses Sociales, la Cellule emploi jeune ou encore la Commission d’insertion des diplômés. De plus, dans le cadre de la stratégie Handipact, le Conseiller technique en charge des personnes en situation de handicap, Lionel Galfré, viendra promouvoir une meilleure inclusion dans le monde du travail.

Plus de 60 000 salariés

À l’avenir, ce forum annuel devrait toujours se tenir au mois de février. Le gouvernement princier y voit la bonne fenêtre de tir pour les recrutements saisonniers et permanents. Selon les derniers chiffres, la Principauté a enregistré plus de 2700 créations de poste en 2023. Au total, les autorités comptabilisent 60 519 salariés dans leurs registres, dont 85% de travailleurs pendulaires.

Attirés par des salaires mensuels nets en moyenne plus élevés qu’en France, les habitants des Alpes-Maritimes sont donc nombreux à frapper aux portes du Rocher pour leur vie professionnelle. Si vous souhaitez tenter votre chance, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site Monacopourlemploi.com. Cela vous permettra notamment d’obtenir un code-barre pour entrer plus rapidement dans le salon le vendredi 16 février.

