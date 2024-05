Accompagner la perte de poids en naturopathie

AD

Si l’alimentation et l’activité physique sont indispensables à la perte de poids, la naturopathie peut aussi vous donner un coup de pouce. Pleins phares sur la phytothérapie et la gemmothérapie avec Charlotte Jacquet.

Comprendre le surpoids

Selon la naturopathie, le surpoids peut résulter de plusieurs facteurs. On peut citer l’alimentation déséquilibrée, la sédentarité, l’inflammation chronique, les déséquilibres hormonaux et les émotions refoulées. Il s’agit souvent d’une combinaison de ces éléments. Ainsi, un naturopathe adopte toujours une approche globale pour accompagner la perte de poids. On sait aujourd’hui qu’un drainage ciblé nettoie l’organisme des toxines accumulées et de stimuler le métabolisme. La naturopathie recommande des méthodes telles que le drainage des 5 organes émonctoires, la stimulation de la flore intestinale et des techniques comme le brossage à sec pour favoriser l’élimination des déchets.

La phytothérapie et la gemmothérapie : des alliées de choix

Il est possible de se tourner vers la phytothérapie. Charlotte conseille de miser notamment sur la vigne rouge, le gingko biloba et l’hamamélis. Ce sont des plantes particulièrement efficaces pour améliorer le retour veineux et lymphatique. Vous pouvez les consommer sous forme d’infusion ou en gélules. Par ailleurs, la gemmothérapie peut aussi être une alliée de choix. Les bourgeons de châtaignier sont connus pour leur action décongestionnante sur le système lymphatique. Ceux de noisetier ont la capacité d’agir sur la circulation lymphatique et veineuse. Enfin, les bourgeons de frêne favorisent le drainage rénal et ont une action anti-cellulite. En général, il est recommandé de prendre 5 gouttes de chaque bourgeon dans un petit verre d’eau une fois par jour, pendant une période de 28 jours, pour obtenir des résultats optimaux.

Les compléments alimentaires

Certains compléments alimentaires stimulent le métabolisme de base et favorisent la perte de poids. Le guarana est l’un d’entre eux, grâce à sa capacité à activer la combustion des graisses pour fournir de l’énergie à l’organisme. Toutefois, il est important de noter que le guarana est un stimulant et peut entraîner une accoutumance s’il est utilisé de manière prolongée. Il est donc préférable de le prendre le matin pour éviter toute perturbation du sommeil.

Cap aussi sur les algues marines comme le lithothamne ou le fucus ont un effet coupe-faim et peuvent contribuer à réguler l’appétit. Le thé vert dispose de propriétés stimulantes sur le métabolisme, ainsi que son action sur les tissus adipeux. Enfin, le chrome est souvent recommandé pour réguler les compulsions sucrées en raison de son impact sur la glycémie. Sans oublier le complexe d’oligo-éléments comprenant du zinc, du nickel et du cobalt peut aider à limiter le stockage des graisses et à réduire la rétention d’eau.

