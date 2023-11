Invité de notre matinale spéciale au Café de Paris, le Président-délégué de la SBM a fait quelques annonces sur les ouvertures prévues en 2024. Au programme: le concept brésilien Amazonico pour début avril. Mais aussi, le retour du bar musical le Moods pour l’automne prochain.

70 millions d’euros TTC. C’est le montant final de l’investissement qu’aura opéré la Société des Bains de Mer pour offrir une nouvelle jeunesse au Café de Paris. Désormais agrandie et rénovée, la brasserie mythique de Monte-Carlo pourra accueillir jusqu’à 500 convives lorsqu’elle fonctionnera à plein régime. Pour l’instant, les équipes du Directeur-général Eric Gorjux et du Chef exécutif Victor Marion peaufinent les réglages. Prochain temps fort: l’inauguration officielle prévue le mardi 22 novembre en présence du Prince Albert II et de la Princesse Charlène.

Amazonico début avril

Après 155 ans d’existence, le premier restaurant de la SBM et de Monte-Carlo entame donc un nouveau chapitre de son histoire. D’ailleurs, la métamorphose du bâtiment Belle Époque n’est pas tout à fait terminée. En effet, le concept de restauration festive Amazonico s’installera sur le toit de l’établissement au printemps prochain. Invité de Radio Monaco dans le cadre de notre émission spéciale au Café de Paris, Stéphane Valéri, président délégué de la SBM, nous en dit plus.

play_arrow Amazonico et le New Moods bientôt au Café de Paris Stéphane Valéri, Président-délégué de la SBM

En plus d’Amazonico sur le toit, le bâtiment du Café de Paris accueillera sept boutiques de luxe au rez-de-chaussée. Ce nouveau lieu de shopping fera la part belle à la joaillerie et à l’horlogerie. La SBM annonce notamment l’arrivée de la marque new-yorkaise Tiffany & Co, propriété du géant français LVMH depuis 2022.

Le New Moods en octobre

Si Amazonico a pour vocation d’animer la vie nocturne lors des beaux jours, un autre projet plus « hivernal » prend forme dans le bâtiment du Café de Paris. En effet, la SBM a décidé de ressusciter le Moods. Situé au sous-sol de l’établissement, ce bar musical a fermé en 2011 pour raison financière. Or, selon l’ancien Président du Conseil National, la population monégasque réclame le retour d’un lieu convivial consacré à la musique live. Ce sera donc le New Moods. Cette formule 2.0 comprendra un comedy club qui mêlera humoristes confirmés et jeunes talents.

play_arrow Amazonico et le New Moods bientôt au Café de Paris Stéphane Valéri, Président-délégué de la SBM

Après Courchevel, Dubaï et New-York ?

Alors que le grand lifting de la Place du Casino touche à sa fin, la SBM travaille sur d’autres projets de grande ampleur pour son avenir. En particulier, en dehors des murs de la Principauté. Ainsi, depuis début octobre, le groupe monégasque est propriétaire du Palace des Neiges de Courchevel. Orchestrée par la nouvelle Direction du développement international, cette acquisition va de paire avec d’importants projets de rénovation prévus à partir du printemps 2024. Impossible toutefois de connaître le montant de l’investissement consacré à cette opération. En effet, Stéphane Valéri invoque les règles imposées par l’Autorité des marchés financiers.

Pour la suite, le Président-délégué de la SBM identifie d’autres destinations dans le radar de la SBM. « Là où sont nos clients » , souligne-t-il. Là, aussi, où de bonnes opportunités de reprise de casinos ou de grands-hôtels apparaitront. La définition a le mérite de ratisser large: de Saint-Tropez à Saint-Barthélémy en passant par New-York, Londres et Dubaï. « Tout cela viendra progressivement » , assure toutefois Stéphane Valéri.

play_arrow Amazonico et le New Moods bientôt au Café de Paris Stéphane Valéri, Président-délégué de la SBM

Vous pouvez retrouver l’interview complète de Stéphane Valéri sur ce lien. À écouter également: les entretiens du Directeur-général du Café de Paris, Eric Gorjux, et du Chef exécutif Victor Marion.

L'équipe