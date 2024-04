Amazónico : Nouveau Lieu Gastronomique et Festif à Monaco

AD

AD

Plongeons au cœur de la Principauté pour découvrir un joyau gastronomique et festif : Amazónico Monte-Carlo. Niché sur le toit-terrasse du Café de Paris, cet établissement promet une expérience sensorielle inoubliable, avec une vue panoramique sur la ville.

Un Concept Mondialement Reconnu

Le concept d’Amazónico, créé par Sandro Silva et Marta Seco, est déjà une référence internationale. Originellement lancé à Madrid avant de conquérir Londres et Dubaï, Amazónico plonge ses convives au cœur de l’Amazonie avec sa cuisine exotique et son atmosphère dépaysant.

Une Décoration Époustouflante

L’Amazónico Monte-Carlo présente une décoration conçue comme un véritable chef-d’œuvre par l’artiste renommé Lázaro Rosa-Violán. Chaque détail est soigneusement pensé pour créer une immersion totale dans une jungle luxuriante. Les espaces sont ornés de feuillages, de plantes exotiques et de motifs évocateurs, avec un mobilier alliant matériaux naturels et touches de velours.

Une Carte Délicieuse

La carte d’Amazónico offre une multitude de saveurs tropicales et latino-américaines, avec une touche d’exotisme asiatique. Des sushis, des fruits de mer frais et des grillades de viandes et poissons vous transportent dans un festin exotique. Le concept de plats à partager renforce l’expérience conviviale.

Des Cocktails Inspirés de l’Amazonie

Pour accompagner cette découverte culinaire, une équipe de mixologues talentueux a concocté des cocktails signatures aux saveurs exotiques. Les créations sont à la fois uniques et raffinées.

La Fête Continue au Bar et Lounge

Une fois le dîner terminé, l’espace Bar et Lounge invite les clients à prolonger leur soirée dans une ambiance festive. Au Club attenant, les rythmes électro et latino résonnent pour une nuit mémorable, clôturant ainsi cette expérience immersive à Amazónico Monte-Carlo.

L'équipe