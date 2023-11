Anne Hathaway sublime au CFDA Fashion Awards 2023

Nous vous emmenons à New York, où s’est tenu un événement de renommée mondiale. Les CFDA Fashion Awards se sont déroulés ce lundi 6 novembre à Manhattan en présence de plusieurs célébrités américaines.

Lee Musée américain d’Histoire naturelle, situé dans le quartier de Manhattan, a accueilli les prestigieux CFDA Fashion Awards. Cette cérémonie, organisée en partenariat avec Amazon Fashion, a été présidée par la célèbre actrice de « Sex and the City », Sarah Jessica Parker, et animée avec talent par Anne Hathaway.

The Council of Fashion Designers of America.

Le Conseil des créateurs de mode américains est une association fondée en 1962 comptant plus de 470 grands designers américains. Leur rôle est de gérer le calendrier officiel de la Fashion Week de New York. Chaque année, ils organisent également une cérémonie de remise des prix, souvent qualifiée d' »Oscars de la mode », pour honorer ceux qui ont marqué l’industrie de la mode au cours de l’année.

L’événement a attiré de nombreuses célébrités.

Parmi les invités prestigieux, nous avons pu apercevoir Kim Kardashian, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Naomi Watts et Vanessa Hudgens.

Cependant, celle qui a véritablement ébloui sur le tapis rouge cette année, c’est Anne Hathaway. L’hôte de la soirée a fait sensation en portant une superbe tenue en denim composée d’un top sans manches et d’une jupe à traîne signée Ralph Lauren. Elle a ensuite portait une magnifique robe rouge.

La remise de prestigieux prix.

Cette année, le prix de la créatrice de l’année a été décerné à Catherine Holstein pour son travail avec sa marque Khaite. Les célèbres sœurs Ashley et Mary-Kate Olsen ont également reçu un CFDA Award. Ce n’est pas une première pour les jumelles, créatrices de la marque The Row. Enfin, l’actrice Gwyneth Paltrow a été honorée du prix de l’innovation pour son travail sur sa marque de lifestyle Goop. La talentueuse tenniswoman Serena Williams a été nommée icône mode de l’année.

Cette soirée des CFDA Fashion Awards 2023 a été une véritable célébration de la créativité, de l’innovation et du style, mettant en lumière le talent exceptionnel des designers et des personnalités de l’industrie de la mode.

