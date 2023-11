Architecture: l’efficience énergétique à flanc de falaise

Néanmoins, les travaux ont permis d’aller assez loin. « Nous avons travaillé sur des points clés comme les ponts thermiques (ndlr: endroits mal isolés) et l’étanchéité à l’air en changeant les menuiseries et en installant des fenêtres plus performantes, » explique l’architecte azuréenne. « En revanche, sur la partie neuve on a pu apporter une vraie poche qui amène des qualités bioclimatiques au bâtiment. Nous avons inséré de grandes ouvertures. Comme elles sont bien orientées, elles facilitent les apports solaires qui se rediffusent dans tout le bâtiment. Sur cette extension, on a pu traiter l’enveloppe thermique de façon très performante. «