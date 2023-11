AS Monaco/La Corogne: Didier Deschamps revient sur ce match de légende

Lors d’un entretien accordé à Radio Monaco, Didier Deschamps s’est confié, 20 ans après, sur le match AS Monaco/La Corogne que les Monégasques n’oublieront jamais.

C’était le 5 novembre 2003 au Stade Louis II : il y a 20 ans, quasi jour pour jour, l’AS Monaco infligeait l’une des défaites les plus spectaculaires au Déportivo La Corogne en Ligue des champions. Comment oublier ce fameux 8-3, ce score qu’on ne relève presque jamais, encore moins dans cette compétition de légende. Les Rouge et Blanc de Giuly, Plasil et Rothen avaient bluffé la Principauté et le monde entier lors de cette quatrième journée de la phase de poules.

« Un match d’exception qui a marqué l’AS Monaco »

Lors de sa venue aux Sportel Awards, Didier Deschamps (entraineur de l’AS Monaco entre 2001 et 2005) est revenu pour Radio Monaco, sur cette affiche qu’il a vécu sur le banc des coachs : « Cela fait partie de ces matchs d’exception qui ont marqué cette année 2003. L’AS Monaco avait une équipe peu expérimentée mais capable de faire des choses extraordinaires. » explique-t-il au micro de Maxime Riou.

« C’était le début de mon parcours »

Non sans une certaine émotion, l’actuel entraineur de l’Equipe de France championne du monde se souvient « de jeunes de qualité qui ont fait une très belle carrière par la suite » pour qualifier l’AS Monaco 2003 avant d’ajouter que « cette épopée en Ligue des champions a permis de mettre ces joueurs en lumière mais également moi aussi car ce fut mes premières années au poste d’entraîneur. Le début de mon parcours et du leur » conclut-il à notre micro.

L'équipe