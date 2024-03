AD

AD

Solidement ancrée à la 2e place de sa poule en Fédérale 2, l’AS Monaco Rugby n’est plus très loin de la phase finale.

Finir dans le Top 6 pour accéder à la phase finale du championnat. Tel était l’objectif de l’AS Monaco Rugby à l’aube de sa deuxième saison en Fédérale 2. Six mois plus tard, les rugbymen monégasques sont parfaitement dans les clous. Mieux que cela, les Rouge et Blanc occupent la 2e place de leur poule (la poule 2) après un brillant parcours.

Reste à finir le travail en conservant cette place de dauphin de l’US Montmelianaise. Il reste trois matchs à jouer pour atteindre ce nouvel objectif. A commencer par le prochain, ce dimanche 31 mars à 15h15 : un déplacement sur le terrain de l’AS Bievre St Geoirs, une équipe mal classée (10e).

L’appétit vient en mangeant ?

Au vu des résultats engrangés jusqu’ici et la qualité de jeu proposée, l’ASMR pourrait-elle nourrir des ambitions à la hausse ? On a posé la question à David Bolgashvili, manager sportif et entraîneur de l’équipe fanion de l’ASM.

play_arrow AS Monaco Rugby : la phase finale en ligne de mire Jean-Christophe Sanchez

L'équipe